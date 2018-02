Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Brașov a gazduit, in perioada 21-22 februarie, un seminar organizat de Consiliul Concurenței – Regiunea Centru, dedicat furnizorilor de ajutoare de stat și beneficiarilor acestora. Scopul seminarului a fost discutarea problemelor pe care atat autoritațile care acorda ajutoare de…

- In mijlocul țarii, in Alba – un judet care se confrunta cu depopularea si saracia – o comuna are o absorție record a fondurilor europene: 16 milioane de euro in ultimii 10 ani. Ciugudul gazduiește cel mai mare teren de golf din Romania, are eoliana, gunoi selectat ca-n Occident și planuri pentru o mașina…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- Trei noi decese au fost confirmate, luni, de catre Institutul National de Sanatate, ca fiind cauzate de virusul gripal. Victime sunt doua femei si un barbat, care nu erau vaccinati antigripal. Numarul deceselor provocate de gripa in sezonul 2017 – 2018 a ajuns la 35. Potrivit datelor anuntate de Centrul…

- In perioada februarie-martie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Marele trofeu al festivalului-concurs ''D'ale Porcului'' - 2018 a fost castigat de comuna Sanmartin, echipa condusa de primarul Cristian Laza invingand ''la mustata'' echipa comunei Santandrei, castigatoarea ultimelor doua editii. A patra editie a Festivalului ''D'ale…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Un barbat din judetul Mures s-a ales cu dosar penal pentru lovire dupa ce l-a agresat pe alt barbat, din Sebes. Acesta din urma a ajuns la spital si are nevoie de pana la 20 de zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, in 8 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Se…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 15:00, în zone montane din judetele Alba, Sibiu, Harghita, Brasov si Mures, precum si în judetul Covasna, în zona montana, vântul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h,…

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru mai multe furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii Sebes-Sibiu. Au fost prinsi in judetul Alba, in flagrant delict, in timp ce furau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul dintre ei a fost…

- Administratia Nationala de Meterologie a emis atentionare Cod Galben de vant puternic valabila marti dupa-amiaza pentru judetul Alba. Pana la ora 19.00, in zona montana inalta, vantul va prezenta intensificari temporare ce vor atinge la rafala 70-90 km/h. Atentionari meteo similare sunt valabile si…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, institutia a fost sesizata despre producerea unui incident pe fondul de vanatoare 37 Carja, din apropierea localitatii Murgeni. Un copil de 13 ani a fost impuscat in picior, in timpul unei partide de vanatoare care se pare ca era organizata…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- In anul 2017, fermierii inscriși in programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, au obținut 296.590 de lei. De curand, s-a dat startul programului guvernamental destinat exploatatiilor din spatiile protejate (sere, solarii) prin care…

- Zece localitati din judetul Brasov si trei din judetul Mures au ramas, in continuare fara curent, a anuntat compania SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrica. Compania a anuntat, joi, printr-un comunicat, ca in urma condițiilor meteo nefavorabile, viscol si ninsoare in zilele de 17 si…

- Eforturile pentru reluarea alimentarii cu electricitate in zonele afectate de conditiile meteo severe in zonele din judetele Constanta si Tulcea au continuat pe parcusul noptii, iar astazi, 19 ianuarie, la ora 9.00, se afla pe teren 76 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor.Potrivit…

- Peste 10.000 de consumatori au ramas fara curent electric in judetele Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, Prahova si Harghita. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte, titreaza News.ro. In judetul Arges,…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Incendiul care a izbucnit luni dimineata in urma unei explozii la o conducta de gaze operata de OMV Petrom in judetul Gorj a fost stins si nu au fost raportate decese, a anuntat compania petroliera, la solicitarea AGERPRES. "Azi dimineata (luni, n.r.), in jurul orei 10:40, a avut loc o…

- O serie de evenimente cultural-artistice dedicate celebrarii Zilei Culturii Romane vor avea loc incepand de sambata, 13 ianuarie și pana luni, 15 ianuarie, intr-o cafenea din Sfantu Gheorghe. Lansari de carte, acte artistice, dezbateri și nu numai, vor avea loc, in perioada amintita, in Cafeneaua „Szimpla”…

- Doi barbati din Alba s-au ales cu dosare penale in judetul Sibiu. Unul dintre ei conducea fara permis, iar celalalt, sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Sibiu, in 6 ianuarie, in jurul orei 2.15, pe DN 14 B, in afara localitații Șeica Mica, polițiștii au identificat un conducator auto in varsta de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod galben de ceața densa pe raza comunei Noșlac din județul Alba. Avertizarea este valabila pana la ora 23.00 și poate fi prelungita ANM semnaleaza ceața care determina scaderea vizibilitații local sub 200 m, izolat sub 50 m

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Meteorologii au emis Cod Galben de ceata pentru judetul Alba, valabil in noaptea de 26 spre 27 decembrie, pana la ora 5 dimineața. In aceste condiții, politistii atrag atentia soferilor sa circule cu prudenta. Este vizata mai ales zona joasa, Valea Mureșului și localitațile Blandiana, Pianu, Saliștea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, o adevarata vedeta pe Facebook pentru transmisiunile in direct pe care le face din diverse locuri pe care le viziteaza, indiferent de momentul zilei, a transmis sambata parlitul porcului prin metoda traditionala, cu paie.

- O buna parte a banatenilor pastreaza traditia de a amana Ignatul pentru Ajunul Craciunului, pentru a nu fi ispititi sa manance de dulce in perioada postului. In Ajun se trudeste toata ziua, iar odata cu ridicarea postului este gata si ''pomana porcului'', cina din preparate…

- REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT El Clasico 2017 Barcelona nu a pierdut niciun meci in acest sezon in La Liga, Liga Campionilor si Cupa Regelui. Totusi, are doua infrangeri, ambele venite in Supercupa Spaniei cu Real Madrid. A fost atunci 3-1 pe Camp…

- Pensiunile din satele asezate pe Valea Izei si Valea Marei din judetul Maramures au fost cele mai cautate de turistii romani pentru vacanta de Craciun, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC), ANTREC, Livia Sima. …

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana vineri, 22 octombrie, ora 12:00. De asemenea, astazi, pana la orele 16.00, pe Autostrada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017…

- Bunicuța in varsta de 72 de ani din satul Valisoara, Elisabeta Crai, care croșeteaza botoșei ce sunt vanduți chiar și in strainatate, a ajuns in paginile publicației Crafty. Revista pasionaților de handmade, editata de revista de moda Burda, prezinta povestea lui tanti Veta și modul cum a ajuns aceasta…

- Comisiile reunite de specialitate din Parlament au avizat, marti, favorabil bugetul pentru 2018 al Ministerului Apelor si Padurilor (MAP), cu 13 voturi 'pentru', patru 'impotriva' si o abtinere. La bugetul ministerului de resort au fost depuse 14 amendamente, insa niciunul nu a trecut de votul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in șapte județe, intre care și Alba, din centrul și vestul țarii, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zonele joase ale județelor Alba, Harghita,…

- Activitațile cuprinse in cadrul Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, organizat de Fundația „ Mihai Viteazul”, continua pe parcursul zilelor de vineri, sambata și duminica. Astfel, astazi, la Catedrala Ortodoxa din municipiul reședința de județ, la ora 18.30, dupa oficierea…

- Pentru ca bate Ignatul la usa, mai precis pe 20 decembrie, conform traditiei, in fiecare gospodarie se taie porcul. Din acest motiv va prezentam prețul porcilor in viu in fiecare județ al țarii deoarece romanii au inceput sa vaneze ofertele din dorinta de a avea pe masa traditionalele preparate: carnati,…

- Martisorul, inclus in patrimoniul cultural al UNESCO Liderul grupului PSD la Senat, Serban Nicolae, a anuntat, in sedinta de miercuri a Senatului, ca la reuniunea Comitetului UNESCO, din Coreea de Sud, a fost aprobata includerea Martisorului in patrimoniul cultural al Organizatiei. „Cu foarte…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Administrare a Infrastructuriii Rutiere (CNAIR) au încheiat un contrat în vederea obtinerii finantarii neramburabile pentru faza a doua a proiectului…

- Amintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN7C Transfagarasan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; 2. DN67C Transalpina…

- Un barbat din judetul Alba , localnic al comunei Bistra a facut un gest cu totul neasteptat. Acesta si-a dat foc la casa in care locuia, cu riscul ca focul sa se extinda si la alte case. Cand au ajuns pompierii barbatul a facut ceva de neimaginat.

- O informare meteo transmisa de ISU Alba anunța Ninsori și precipitații la munte, in județ, pana duminica la ora 23.00. ”In intervalul 2.12.2017, ora 14.00 – 3.12.2017, ora 23.00, ninsori la munte, precipitații mixte (15 – 20 l/mp) și intensificari de vant (55 – 75 km/h)”, precizeaza ISU Alba.

- Paisprezece judete vor fi sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane, de sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au transmis si o informare de ploi, precipitasii si vant puternic pentru majoritatea zonelor tarii, incepand de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Situația drumurilor, in dimineața zilei de 28 noiembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 28 noiembrie, nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile.…