Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Clubului de Inot MASTERS Timișoara a participat la concursul de inot pentru adulți (inot masters), organizat in 19 ianuarie, in orașul Szentes (Ungaria), primul desfașurat in acest an. La competiție, care s-a desfașurat in bazin olimpic (50 m/10 culoare), au participat peste 200 sportivi…

- din Sfantu Gheorghe a obținut „Premiul pentru rezistența in cultura”, in cadrul Galei Administratiei Fondului Cultural National. Cea de -a patra ediție a Galei Premiilor Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), pentru organizații neguvernamentale și manageri culturali și-a anunțat caștigatorii…

- Sportivii Asociației Club Sportiv Gold Stars Baia Mare au fost participat la finalul saptamanii trecute la concursul internațional Cupa DKMT Euroregion Endurance. Competiția s-a desfașurat in Timișoara și a reunit sportivi din țara, dar și din Ungaria. Palmaresul clubului s-a imbogațit cu 10 medalii,…

- Sportivii Asociației Club Sportiv Gold Stars Baia Mare au fost prezenți la finalul saptaminii trecute la concursul international Cupa DKMT Euoregione Endurance. Competitia s-a desfasurat in Timisoara si a reunit sportivi din tara, dar si din Ungaria. Palmaresul clubului s-a imbogațit cu 10 medalii,…

- A.C.S. CIPRIAN Sfantu Gheorghe a participat la trofeul internațional de inot 14th GRAN PREMIO ITALIA 2018 42nd „MUSSI – LOMBARDI – FEMIANO” ce a avut loc in Livorno, capitala regiunii Toscana din Italia, in perioada 17 – 18 noiembrie 2018. In cadrul trofeului au fost prezenti 561 de inotatori, de…

- Într-o sala aproape goala, echipa României a facut spectacol în prima zi a evenimentului, Ioan Creț reușind sa se impuna în fața reprezentatului Poloniei cu scorul de 2-0. Tot în prima zi, la dublu, formația României a învins Franța cu scorul de 2-0,…

- Zilele Colegiului Național „Mihai Viteazu” din Sfantu Gheorghe au coincis, și in acest an, cu saptamana „Școala Altfel”. In saptamana 5-9 noiembrie, elevii au avut parte de activitați specifice, excursii și invitați speciali. Saptamana aceasta a fost una foarte bogata din punct de vedere cultural,…

- Spectacolul „Orb de mina”, coproducție a Teatrului „Andrei Mureșanu” și a Teatrului Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe, va fi prezentat, in aceasta perioada, in mai multe orașe din țara. Turneul, realizat cu sprijin financiar din partea Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) al Guvernului…