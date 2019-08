Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25-28 iulie, in Piața Sfatului din Brașov se desfașoara Festivalul de Carte și muzica Libris, ediția a VIII-a. Programul din prima zi este urmatorul: 12:00 – 12:30 DESCHIDEREA OFICIALA a celei de-a VIII-a ediții a Festivalului de Carte si Muzica LIBRIS BRAȘOV; Prezinta: scriitorul Adrian…

- Astazi, 11 iulie 2019, incepe oficial perioada de festival la Waha. Unic pentru activitațile de reconectare cu natura, stilul de muzica și oamenii prezenți la festival, acesta se desfașoara, ca de fiecare data, in sanul naturii – pașunea satului Bațanii Mari, județul Covasna. Un loc de suflet De cand…

- Membri de seama ai comunitații romanești din județul Covasna au participat, ieri, la activitațile ce au marcat inceputul celei de a XXVII-a ediții a Zilelor ANDREI ȘAGUNA. Conducerile asociațiilor culturale romanești din Sfantu Gheorghe au depus jerbe și coroane de flori la statuia Sfantului Ierarh…

- Ozun se pregatește de sarbatoare. De maine și pana duminica se vor desfașura Zilele comunei, un program variat fiind pregatit de Primarie, pentru a celebra cea de-a XVI-a ediție a sarbatorii. Concursuri sportive, gastronomice, activitați pentru copii, concerte și nu numai vor avea loc in cadrul Zilelor…

- Proiectul„ Dr.Peștișor” continua și in acest an, fiind imbogațit cu „Cercul parinților” și cu activitați ce ii implica pe parinții copiilor cu diverse deficiențe in activitațile terapeutice, au anunțat reprezentanții Centrului de Cercetari Subacvatice al județului Covasna. Scopul principal al proiectului…

- In acest weekend jandarmii gorjeni vor executa misiuni de asigurare a ordinii publice la spectacolele de muzica organizate in Piata Prefecturii din municipiul Targu-Jiu cu ocazia festivalului Romani Kultura, in satul Talvesti din comuna Dragutesti cu prilejul Zilelor comunei Dragutesti si…

- Primaria Sfantu Gheorghe va lansa un concurs in scopul desemnarii celei mai frumoase zone rezidentiale din oras, a anuntat, joi, edilul Antal Arpad. Potrivit acestuia, concursul are atat scopul de a evidentia implicarea cetatenilor in amenajarea spatiilor verzi, cat si de a stimula implicarea acestora…

- Primaria Sfantu Gheorghe din județul Covasna a dat ca premiu o vacanța all inclusive in insula Corfu, pentru doua persoane. Premiul a fost oferit de Zilele Orașului, iar toți cei care au cumparat programul evenimentelor au primit și un bilet la o tombola cu premii. Cel mai mare premiu a fost…