- Mai multe gospodarii din localitatile Floroaia, Bacel si Bradet, din județul Covasna, au fost inundate din cauza ploilor torențiale și a topirii zapezii. La aceasta ora, pompierii intervin pentru evacuarea apei din curțile și casele inundate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența informeaza…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- Autoritațile locale sunt in alerta, dupa ce ploile abundente au inceput sa creeze probleme. La Vama Buzaului sunt inundate șapte gradini in satul Acriș. La fata locului sunt primarul, viceprimarul și mai mulți locuitori care acționeaza cu utilaje și saci cu nisip. La Teliu, este inundata o gradina,…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana miercuri dimineata pe raul Olt. Potrivit hidrologilor, in intervalul 13 martie, ora 14:40 - 14 martie, ora 10:00, se vor semnala scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Mai multe gospodarii si locuinte din noua localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti,…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Ca urmare a codului portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Timis Barzava, la Timișoara a fost activat Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In Timiș a venit și un echipaj de la ISU Bihor, care a fost „cantonat”…

- Departamentul pentru Situații de Urgența avertizeaza ca bazinele hidrografice din 25 de județe, printre care și Bistrița-Nasaud, se afla sub cod galben de inundații, incepand din aceasta dupa-amiaza și pana miercuri seara. Pentru Bistrița-Nasaud, codul galben de inundații intra in vigoare incepand de…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata, a murit din cauza gripei la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat vineri ca numarul…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, vineri, al treilea caz de deces din cauza gripei tip A – un tanar in varsta de 23 de ani. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat pentru AGRPRES ca tanarul a murit luni la sectia ATI, rezultatul analizelor de laborator,…

- DSU, aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta, avertizeaza ca a fost emisa o atentionare de cod galben de inundatii pentru 11 judete ale tarii, printre care si Teleorman, de vineri, 9 martie, ora 13.00, pana luni, 12 martie, ora 16.00. Pentru doua rauri ce traverseaza judetele Teleorman…

- Peste 30 de localitati din zece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de persoane, cele mai mari probleme fiind in judetul Teleorman, unde cinci persoane au fost evacuate din locuinte, potrivit datelor transmise vineri de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Din…

- Scene de canibalism la Vaslui, intr-o padure, acolo unde un barbat i-a mancat urechea prietenului sau dupa ce s-a certat cu el din cauza unei glume proaste. Totul s-a intamplat in comuna Osesti, intr-o padure, acolo unde un barbat in varsta de 38 de ani a ramas fara lobul urechii stangi, dupa ce a fost…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Aproape jumatate dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta „dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe vor beneficia de majorare salariala, incepand cu data de 1 martie, iar pentru asigurarea banilor necesari, fondul de salarii va trebui majorat cu aproximativ doua milioane de lei, precizeaza conducerea…

- In urma campaniei umanitare „Suflet și Trup”, inițiata de preotul paroh din localitatea Valcele, Vasile Antonie Tamaș, ieri, 28 februarie au fost donate Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” suma de 8.200 de lei, precum și pachete cu scutece și alte materiale. In aceasta campanie,…

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- Cu ocazia Zilei Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mihai Viteazul” al județului Covasna iși deschide porțile pentru toți cei care vor sa viziteze subunitațile de pompieri din județ. Ziua de astazi este una speciala pentru toate Inspectoratele pentru Situații de Urgența din…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport se numara printre prioritatile din aceste an ale conducerii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, primul proiect vizeaza…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe este una din unitațile spitalicești din țara, in care se deruleaza programul național pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Pe pagina web a Ministerului Sanatații (www.ms.ro) se arata ca acesta, cu sprijinul Ministerului…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca numarul apelantilor la numarul de urgenta 112 a crescut de 15 ori in intervalul 2006-2017, de la aproape 64.000 in 2006, la aproximativ 987.000 anul trecut. In ultimii 11 ani a crescut de 15 ori numarul raspunsurilor…

- Interdictia de vizitare a pacientilor internati la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, ca urmare a cresterii numarului infectiilor respiratorii, a intrat in vigoare incepand de vineri, a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Balazs Gabriella. Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Peste 160 de cladiri publice din judetul Covasna nu au autorizatie de securitate la incendiu, printre acestea numarandu-se cateva scoli, biserici, unitati de cazare turistica, unitati medicale si de alimentatie publica, releva un raport al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna,…

- Conducerea I.S.U. Covasna a prezentat ieri, intr-o conferința de presa, bilanțul activitaților inspectoratului pentru anul 2017, dar și modificarile legislative privind avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu a cladirilor publice. Cifrele prezentate in bilanț releva o intensificare…

- Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au asistat si salvat 66.589 de persoane in 2017, conform unui bilant dat publicitatii miercuri. Potrivit evaluarii activitatilor desfasurate in 2017 de ISU Bucuresti-Ilfov, 60.996 de adulti si 5.269 de copii au…

- Timpul de reactie al echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a scazut semnificativ, ajungând, în medie, la aproape zece minute în cazul pompierilor si circa sapte minute în cazul SMURD. Potrivit bilantului pe 2017, prezentat miercuri de conducerea…

- Intalnirea are loc incepand cu ora 10.00, la Caminul Cultural din Dobarlau, la eveniment fiind așteptați peste 200 de participanți, fermieri, dar și reprezentanți ai unor instituții publice locale și centrale, ai autoritaților locale și nu numai. „Așteptam 100 de persoane din Dobarlau, din Barcani,…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la o societate comerciala din municipiul Sfantu Gheorghe, profilata pe colectarea deseurilor de fier vechi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul s-a propagat pe o…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…

- In perioada 30.12.2017 – 03.01.2018, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna a fost solicitat sa intervina in 48 situatii de urgenta. S-a actionat pentru stingerea a doua incendii, ambele produse la locuinte particulare in municipiul…

- O femeie in varsta de 53 de ani din Sfantu Gheorghe a fost gasita decedata intr-o garsoniera aflata pe strada Nicolae Iorga din municipiu, unde joi dimineata a izbucnit un incendiu, 45 de persoane fiind evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din…

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…

- Aproximativ 300 de elevi de la școli din Intorsura Buzaului, Sita Buzaului, Ciumernic, sunt implicați in proiectul educațional „Leru-i, Doamne, Ler”, derulat din 4 decembrie și pana in 25 decembrie, care cuprinde realizarea de podoabe specifice sarbatorilor de iarna, o expoziție de tablouri tematice,…

- „Scurgeri importante pe versanți, torenți, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depașiri ale cotelor de inundație”, explica hidrologii. Avertizarea este valabila pana sambata la ora 16:00.…