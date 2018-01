Stiri pe aceeasi tema

Fosta mare gimnasta Ecaterina Szabo, sarbatorita la Sfantu Gheorghe. Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare.

- Fosta campioana olimpica la gimnastica Ecaterina Szabo, nascuta in localitatea Zagon din Covasna, va fi sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, a anuntat joi administratia judeteana. Evenimentul va avea loc de la ora 18,00, la Teatrul „Tamasi Aron” din municipiu,…

- Cehoaica Barbora Spotakova, in varsta de 36 de ani, dubla campioana olimpica la aruncarea sulitei, a anuntat joi ca isi intrerupe cariera pana in toamna pentru a da nastere, in vara, celui de-al doilea copil. Primul sau fiu, Janek, s-a nascut in mai 2013. La scurt timp dupa revenirea in…

- Arena Sepsi din municipiul Sfantu Gheorghe va gazdui luna viitoare turneele finale ale Cupei Romaniei la baschet masculin si feminin, iar abonamentele la meciuri vor fi puse in scurt timp in vanzare, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit managerului echipei Sepsi SIC din Sfantu…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, a fost redeschisa publicului, stratul de zapada masurand in prezent peste 30 de centimetri, potrivit administratorilor acesteia. "Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la o societate comerciala din municipiul Sfantu Gheorghe, profilata pe colectarea deseurilor de fier vechi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul s-a propagat pe o…

- Retrasa din activitate in 2013, la putin timp dupa ce a castigat Wimbledon, frantuzoaica Marion Bartoli (33 de ani) a anuntat in luna decembrie ca va reveni in circuitul feminin, in martie, la Miami.

- Reabilitarea Cimitirului Eroilor din Sfantu Gheorghe, unde sunt inhumati ostasi din 12 tari cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, este unul dintre proiecte propuse a fi materializate in acest an, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, a declarat pentru AGERPRES, prefectul…

- Spectacolul „Remember Cenaclul – Adrian Paunescu”, un proiect de suflet, pentru suflete, inițiat de Andrei Paunescu, fiul marelui poet, va fi adus in dar covasnenilor duminica, 14 ianuarie 2018, de la ora 15.00, la Sala Sporturilor „Kati Szabo” din municipiu. Minunata manifestare culturala, avandu-l…

- Centrul de recuperare medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe pornește inscrieri pentru un nou curs de terapie japoneza „Yumeiho®”. Cursul va avea loc la sediul Centrului „Prevent” din municipiu (din strada Crangului, nr. 31, bloc 36, scara A, ap. 1, Sfantu Gheorghe), iar cei interesați sa participe,…

- Impozitele locale pe anul 2018, in municipiul Sfantu Gheorghe, raman neschimbate, insa la Targu Secuiesc acestea vor creste cu 10%. Conducerea Primariei Targu Secuiesc a mentionat, pe site-ul institutiei, ca „pana acum, impozitele au fost tinute la un nivel minim, insa politica guvernului actual va…

- Volei Alba Blaj, tripla campioana a Romaniei, a reusit achizitionarea voleibalistei Lynda Morales, fosta internationala a statului Porto Rico, ce acopera, la cererea expresa a antrenorului Darko Zakoc, pozitia de centru. Jucatoarea in varsta de 29 de ani, fosta componenta a echipei nationale a statului…

- Anul 2017 a fost "Anul turismului" in judetul Covasna, dar a marcat si o serie de realizari si investitii semnificative in cultura, sport si protectia mediului, printre acestea numarandu-se noua arena sportiva din Sfantu Gheorghe, cu 3000 de locuri, si Centrul de management integrat al deseurilor…

- Cei mai buni sportivi covasneni au fost premiați joi, 21 decembrie a.c., in cadrul Galei Sportului Covasnean desfașurata la Sala Sporturilor „Szabo Kati” din Sfantu Gheorghe. Cincisprezece sportivi, patru echipe și unsprezece antrenori au fost premiați joia trecuta, in cadrul unei festivitați anuale,…

- Revelionul va fi marcat și de aceasta data, in Piata centrala din Sfantu Gheorghe, unde intrarea in noul an va fi marcata de doua ori – la ora 24.00 si la ora 1.00, prin focuri de artificii. Atmosfera va fi intreținuta de Lohn Jennon, DJ din Sfantu Gheorghe, Nicola și cantarețul maghiar Homonyik Sandor…

- Ajax Amsterdam a luat decizia de a-l demite pe antrenorul Marcel Keizer și pe Hennie Spijkerman și Dennis Bergkamp, secunzii sai, dupa eliminarea din Cupa Olandei. Eliminarea din optimile competiției cu Twente, 6-5 la penalty-uri dupa 1-1 in timpul regulamentar, a fost picatura care a umplut paharul…

- Un grup de elevi de la Liceul „Puskas Tivadar” din Sfantu Gheorghe a inființat, recent, „Consiliul județean pentru protecția mediului”. Elevii studiaza la clase de protecția mediului și și-au propus, astfel, conștientizarea tinerilor de varsta lor și a populației județului, in general, asupra importanței…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, si Serviciul de Ajutor Maltez vor organiza joi o actiune de colectare de jucarii in beneficiul copiilor nevoiasi, la finalul meciului cu Olympiakos Pireu, care se va disputa la Sfantu Gheorghe, in cadrul EuroCup. Initiatorii actiunii…

- Aproximativ 100 de elevi de gimnaziu, de la mai multe unitați de invațamant din județ, au susținut, vineri, programe artistice, in cadrul Festivalului intitulat „Dans, muzica si miscare”- ce s-a desfașurat la Sfantu Gheorghe, in organizarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”. Manifestarea a avut ca scop…

- Pentru al doisprezecelea an, Povestea din Ajun – Meses Karacsony continua la Sf. Gheorghe, in organizarea Asociatiei de Tineret Ecou si a Consiliului Elevilor de la Colegiul National „Mihai Viteazul”, in perioada 11-20 decembrie. O echipa de 60 de spiridusi este pregatita sa aduca spiritul sarbatorilor…

- Grupuri de colindatori și pastratori de tradiții din Argeș, Sibiu, Harghita, Prahova și Covasna au participat la cea de-a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care s-a incheiat, duminica, la Sfantu Gheorghe. Câteva dintre cele…

- Cateva sute de persoane din Sfantu Gheorghe au participat, duminica seara, la ceremonia de aprindere a primei lumanari de Advent, precum si a ghirlandelor luminoase care vor impodobi strazile din municipiu in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru catolici si protestanti, Adventul are aceeasi semnificatie…

- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, si dr. Ioan Lacatusu, unul dintre liderii marcanti ai societatii civile romanesti din judet, decorati recent de mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, cu distinctia Crucea Saguniana, au fost felicitati, duminica, de catre episcopul Covasnei si Harghitei,…

- Ziua Nationala a Romaniei si aniversarea a 99 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 au fost marcate prin diverse manifestari care s-au desfașurat in mai multe localitati ale judetului Covasna, printre care Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzaului, Barcani, Zagon, Brețcu,…

- Pregatirile pentru sarbatorirea Zilei Naționale sunt in toi la Barcani, invitat de onoare fiind Fuego, cu spectacolul „Testament”-ce reprezinta un omagiu adus poetului basarabean Grigore Vieru. Tineri calare, purtand cu sine steaguri și mandria de a fi romani, vor porni in data de 1 Decembrie, la ora…

- Final de cariera de aur pentru marea gimnasta Catalina Ponor. Multipla campioana olimpica a participat, in Mexic, la ultima competitie din cariera sa. Tripla campioana olimpica la Atena, Catalina Ponor se retrage din competitiile sportive la varsta de 30 de ani, dupa 26 de ani de cariera.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, s-a raliat miscarii „Movember”, aparuta in urma cu mai bine de un deceniu, care isi propune sa traga un semnal de alarma asupra bolilor specifice barbatilor, in special asupra cancerului de prostata. Antal Arpad, asemenea celorlalti barbati din intreaga…

- Ghirlandele luminoase ce vor impodobi municipiul Sfantu Gheorghe in perioada sarbatorilor de iarna vor fi aprinse anul acesta in seara zilei de 3 decembrie. Primarul Antal Arpad a declarat, pentru AGERPRES, ca, potrivit traditiei, in centrul municipiului va fi amplasata o coroana imensa de brad cu patru…

- Artisti internationali vor participa la a doua editie a Festivalului International de Teatru Miscare FLOW, care se desfasoara la Sfantu Gheorghe in perioada 22-26 noiembrie, evenimentul cultural inedit si inovator fiind unic in regiune si reprezentand „un loc de intalnire al trendurilor de teatru fizic…

- La Sala Sporturilor „ Szabo Kati” din Sf. Gheorghe se desfașoara , timp de 4 zile, partidele din Grupa „F” a Campionatul Național de handbal masculin Juniori 2, turneu 1 sala, dupa urmatorul program: JOI, 16.11.2017 NR. ORA ECHIPA ECHIPA 1 14.00 CS OLIMPIC TG. MUREȘ LPS TG. MUREȘ 2 15.30 CS DINAMO…

- Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața in județul Covasna, pe magistrala de cale ferata 400, din cauza unui copac cazut peste firele de inalta tensiune, patru trenuri fiind oprite in stații, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Traficul…

- Drapelul Ungariei va fi arborat miercuri, 15 noiembrie, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. Anunțul a fost facut luni, in cadrul unei conferințe de presa de deputatul UDMR de Covasna, radicalul Kulcsar Terza Jozsef, scrie cotidianul in maghiara Szekely Hirmondo, citat de dantanasa.ro.…

- O noua ediție a expoziției și targului de nunți și evenimente derulate de Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Ziua cea Mare”, este programata pentru luna decembrie. „Ziua cea mare” va fi in 16 decembrie 2017, in sala de conferinte a Colegiului „Szekely Miko”…

- Un manej acoperit pentru practicarea echitatiei va fi construit in incinta Centrului ecvestru din apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, consilierii locali, intruniti joi in sedinta ordinara, dandu-si acordul asupra studiului de fezabilitate necesar realizarii investitiei. Conducerea Asociatiei Vadon,…

- Peste 255 de elevi din ciclul primar și gimnazial, de la secția romana și secția maghiara, au participat la concursul de creație – „Calatorie in lumea basmelor”, numarul concurenților depașind așteptarile organizatorilor. Festivitatea de premiere a caștigatorilor a avut loc ieri, la Școala Gimnaziala…

- Vicepresedintele COSR, Camelia Potec, a afirmat, marti, ca obiectivul principal al Simonei Halep nu ar trebui sa fie mentinerea pe prima pozitie in clasamentul WTA, ci castigarea unui turneu de Grand Slam."Simonei ii lipseste acum o pauza mica, e sfarsti de an. Cred ca ea ar trebui sa se bucure…

- Pentru prevenirea comiterii unor inșelaciuni, polițiștii covasneni atenționeaza cetațenii sa manifeste prudența in privința ofertelor „de nerefuzat” carora le dau curs. In ultima perioada, pe raza municipiului Sfantu Gheorghe, in zonele cu flux mare de pietoni, a fost semnalata apariția unor afișe…

- Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, este de parere ca obiectivul Simonei Halep ar trebui sa fie caștigarea unui trofeu de Mare Șlem și nu menținerea pe primul loc in ierarhia mondiala. Prezenta la o conferința de presa organizata la sediul COSR, campioana olimpica a…

- Daca vremea va fi favorabila, cele doua patinoare din reședința de județ vor fi deschise publicului la inceputul lunii decembrie. Conform declarațiilor viceprimarului municipiului Sfantu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, funcționarea celor doua patinoare va intra, și in acest an, in responsabilitatea Sepsi…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, este de parere ca politicile publice alte statului roman in ultimii 27 de ani au fost „catastrofale” si ca acesta nu mai trebuie sa incurajeze nemunca. Vorbind despre amplificarea fenomenului cersetoriei in Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat joi,…

- Marți, 31 octombrie a.c., la Catedrala Ortodoxa – Paraclis episcopal din Sfantu Gheorghe a avut loc Conferința de toamna a preoților din protopopiatele Sf. Gheorghe și Buzaul Transilvan. Dupa savarșirea Sfintei Liturghii savarșite de Preasfințintul Parinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, in…

- Ieri, la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe a avut loc „Balul Bobocilor”. 9 echipe din clasa a IX-a s-au inscris in concursul pentru titlul de „Miss” și „Mister”. Evenimentul a fost organizat in sala de festivitați a Liceului, de catre Consiliul Elevilor din cadrul unitații…

- Mai multe strazi din municipiul Sfantu Gheorghe vor purta numele unor personalitati locale – fosti primari, politicieni si oameni de cultura-, in urma unei hotarari adoptate joi, de Consiliul Local. Este vorba despre 19 strazi care nu au denumiri, majoritatea aflate in zone rezidentiale noi. Consiliul…

- Un grup de militari din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte „Ciresoaia” din Sfantu Gheorghe va escalada saptamana aceasta varful Moldoveanu (2.544 m) din masivul Fagaras, pentru a arbora tricolorul romanesc pe cel mai inalt pisc din tara noastra. Maiorul Ciprian Onut a declarat miercuri, pentru…

- Doi maeștri bucatari cunoscuți vor susține demonstrații de arta culinara, la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, pe parcursul a doua zile, la inceputul lunii noiembrie. Demonstrațiile, adresate in special elevilor de la clasele de bucatari, cofetari, ospatari și de alimentație…

- Dunapack Rambox, compania din Romania a Diviziei Dunapack Packaging din grupul austriac de firme Prinzhorn a semnat un acord pentru achizitionarea a 11,5 ha teren in vederea construirii unei fabrici de ambalaje de carton ondulat tip greenfield in zona Bucurestiului. De asemenea, austriecii vor moderniza…