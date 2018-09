Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis este de parere ca Guvernul a dat dovada de incompetența și lipsa de responsabilitate in gestionarea crizei pestei porcine. Klaus Iohannis cere verificarea modului in care autoritațile responsabile cu gestionarea pestei porcine au pus in aplicare masurile de control…

- Reprezentantii Directiei Silvice si cei ai Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) au capturat, pana in prezent, 40 de exemplare de mistreti in zona de terasa a judetului Tulcea, in cadrul actiunilor preventive pentru limitarea raspandirii pestei porcine africane (PPA). Angajatii…

- La solicitarea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita (D.S.V.S.A.), urmare a Hotararii nr. 2/2018 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, in data de 20 iulie a.c., a avut loc sedinta extraordinara a Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.)…