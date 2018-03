Covasna: Conducerea UDMR, sprijin deschis pentru FIDESZ la alegerile parlamentare din Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UDMR Covasna, Tamas Sandor si Antal Arpad, au declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca actiunea de strangere de semnaturi pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Europene Minority SafePack, care isi propune sa contribuie la protejarea si afirmarea intereselor minoritatilor nationale…

- Grupul MOL și JSR Corporation anunta inaugurarea fabricii de cauciuc sintetic (S-SBR). Combinatul utilizeaza tehnologie de ultima ora și va produce anual 60.000 de tone de cauciuc sintetic, creand peste 100 de noi locuri de munca. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, Președintele și Directorul General…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…

- INCALCAREA LEGII 75/1994 CONTINUA! LA TG. SECUIESC A FOST ARBORAT PE STRAZI DRAPELUL UNGARIEI SI STEAGUL ASA ZISULUI TINUT SECUIESC! Masurile intreprinse ieri, 13 martie, de Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (dintre care amintim solicitarea facuta catre M.A.I si de asemenea catre Prefectura…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. "Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirma ca PNL si USR au refuzat propunerea de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze. "USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau, Fidesz, la alegerile din data de 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor.

- Alegerile locale din orașul ungar Hodmezövásárhely au fost câștigate surprinzator de un candidat comun al opoziției. Este un scrutin-test înainte de alegerile parlamentare.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a solicitat, luni, demisia lui Zeid Ra'ad Al-Hussein, Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, dupa ce acesta a afirmat ca premierul Ungariei, Viktor Orban, are o atitudine xenofoba si rasista, relateaza Politico.eu.

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Viktor Orban va candida din partea Fidesz la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 8 aprilie iar prim-ministrul ungar va incerca sa isi asigure al treilea mandat consecutiv drept prim-ministru bazandu-se pe o retorica populista si anti-imigranti. Mai devreme luna aceasta, Orban a declarat ca opozitia…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban a suferit un neasteptat esec duminica la alegerile pentru functia de primar al orasului Hodmezovasarhely, cand un independent, sustinut de opozitie, a castigat postul de edil, in detrimentul candidatului partidului Fidesz, relateaza Reuters. Discursul invingatorului…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, continua „razboiul” cu miliardarul american George Soros, pe care il vede drept un inamic al suveranitații statului maghiar. Tensiunile in aceasta privința sunt din ce in ce mai accentuate, iar guvernul maghiar a inceput sa ia masuri legale pentru a ingreuna finanțarea…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Europa nu poate avea succes fara state natiuni prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa prospere, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban la o adunare generala a oraselor cu statut de resedinta de judet la Veszprem, in vestul Ungariei, relateaza agentia de presa MTI.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- Compania Continental ContiTech și-a recompensat angajații performanți din cele doua unitați de producție din Timișoara printr-o excursie de o zi in capitala Ungariei. In fabrica de curele (PTG), au fost eligibili angajații fara concedii medicale, in timp ce in fabrica de țevi pentru sistemele…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului…

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Presedintele CJ Harghita a tinut o conferinta de presa in locul unde a aparut inscriptia respectiva si a sustinut ca acest tip de atitudine nu face altceva decat sa incite spiritele si sa provoace stari de tensiune intre locuitorii judetului. "Consider ca acest tip de atitudine este incorecta…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza …

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

