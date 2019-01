Covasna: Condiţii excelente de schi pe patru pârtii din judeţ Iubitorii sporturilor de iarna au la dispozitie patru partii de schi din judetul Covasna, aflate in localitatile Sugas Bai, Valea Mare si Covasna, care ofera conditii excelente pentru copii si incepatori. Partia de schi din statiunea Covasna, inaugurata in decembrie 2011, a fost deschisa publicului in cursul dupa-amiezii de marti, insa deocamdata este practicabila doar pe o portiune de 400 de metri. "Partea inferioara a partiei, amplasata la o altitudine de 624 de metri are o lungime de 400 de metri si un grad de dificultate usor. Partia a fost inaugurata in decembrie 2011, iar in 2012 a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partia de schi din Masivul Rarau, investitie realizata cu finantare guvernamentala, a fost deschisa oficial, sambata, in prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif. Trif a spus ca aceasta investie, in valoare de circa 15 milioane de euro, a primit 90% din bani de la Ministerul Turismului, dar si ca…

- Credite 2019. Condții inasprite. Vor fi conditii mult mai restrictive. Multi romanii ar putea sa nu se mai incadreze. Va fi plafonat gradul de indatorare cu 25% pentru creditele in valuta. Bancile nu vor putea sa mai dea credite a caror rata sa depaseasca 40% din salariul net, anunța Antena 3.…

- S-a deschis, in sfarsit, in cursul acestei saptamani, prima partie de schi din judetul Valcea, cea mai noua, cea de la Horezu Ski Resort. Partia are 900 metri lungime si o dificultate usoara (Albastru). Chiar daca deschiderea oficiala a avut loc in ajun de Craciun, s-a putut schia abia de pe 26 decembrie.…

- Starea partiilor din județul Alba in perioada 21 – 27 decembrie. Ninsorile abundente și vremea rece din ultimele zile au facut ca starea partiilor de la Șureanu sa fie remarcabil de buna. Cu alte cuvinte, vom avea partii excelente de sarbatori. Nu mai exista smocuri de iarba, nici pietre, ci doar zapada…

- ARAD. Prima partie de schi din județul Arad, cea din stațiunea Moneasa, a fost redeschisa pentru turiști dupa mai bine de un deceniu. Partia a fost amenajata in anii 70 și avea o lungime de 260 de metri, insa a fost inchisa in 2006 pentru ca in zona au aparut proprietați private. Primaria…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna, joi, in judetul Vrancea, dupa ce a nins timp de mai multe ore in zona Parcului Natural Putna, pe DN 2D, in zona localitatii Gresu, carosabilul fiind acoperit cu un strat subtire de zapada.

- Vichai Srivaddhanaprabha, patronul lui Leicester City, a decedat la mai puțin de 200 de metri de stadionul echipei sale, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit. Decesul i-a șocat pe fotbaliștii echipei care a caștigat titlul in Premier League in sezonul 2015-2016, la numai șase ani de la preluarea…

- In luna iulie a acestui an, municipiul Sfantu Gheorghe era primul oraș din județ care se putea lauda cu o stație de incarcare rapida a autoturismelor electrice. Stația destinata deținatorilor de autovehicule cu motoare electrice și hibrid a fost inaugurata in fața hotelului Park, din centrul orașului.…