Covasna: Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandău a fost finalizat. Investiţia-4,5 milioane lei El a mentionat ca centrul, care are o capacitate de 60 de locuri la nivel de trei margarete, va putea fi folosit pentru cazarea tinerilor, sportivilor si turistilor, atat pe timpul verii, cat si iarna.



"Am finalizat investitia propriu-zisa (...), urmeaza sa o mobilam, asta va dura o luna, doua, deci toamna acesta o vom inaugura. Institutia nou creata are o capacitate de 60 de locuri si va putea fi folosita si pe timp de vara si pe timp de iarna. Am creat posibilitate de cazare la nivel de trei margarete pentru tineri, pentru sportivi si pentru turisti, asta inseamna ca am amenajat…

Sursa articol: dcnews.ro

