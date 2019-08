Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari esentiale dupa cazul Caracal: dispecerat unic pentru preluarea apelurilor de urgenta la 112. Dispecerat unic pentru preluarea apelurilor de urgenta la 112. Situatiile de urgenta vor fi preluate de operatorii de la Ambulanta, Pompieri, Jandarmerie si Politie care se vor afla in acelasi loc.…

- Dispecerat unic integrat, la nivelul București-Ilfov Raed Arafat. Foto. gov.ro. Autoritatile iau deja primele masuri dupa cazul Caracal. Politistii si jandarmii s-au alaturat echipelor de la Ambulanta, SMURD si STS în dispeceratul unic integrat care functioneaza la nivelul Bucuresti-…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca printre masurile aflate in pregatire se numara unificarea dispecerizarii si anume trecerea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de la STS la MAI pentru a nu se mai pierde timp cu transferul apelului catre…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca printre masurile aflate in pregatire se numara trecerea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de la STS la MAI. Sunt inca foarte multe alte masuri pe care, impreuna cu Raed Arafat, cel care coordoneaza…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca printre masurile aflate in pregatire se numara unificarea dispecerizarii si anume trecerea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de la STS la MAI pentru a nu se mai pierde timp cu transferul apelului catre…

- Vicecampioana Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, se afla in perioada 22 iulie 2 august in cantonament la Sfantu Gheorghe, in judetul Covasna.In finalul stagiului, pe 1 si 2 august, echipa de pe litoral va sustine si doua partide de verificare, cu CSM Bacau, la Sfantu Gheorghe.…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), condus de Raed Arafat, a transmis azi-noapte o informare legata de cazul femeii cu arsuri grave a carei familie a fost nevoita sa plateasca cheltuielile de transport cu ambulanța SMURD. Legat de discuția privind alegerea mijlocului de transport, ambulanța…

- Un grup de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si din localitatea Szolnok din Ungaria vor derula, luna aceasta, un program de screening gratuit in mai multe localitati din judetul Covasna. „In 17 iunie a.c. incepem programul de screening, care este suta la suta un succes. Prima…