Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru sarbatorirea zilei de 15 martie i-au adus primarului din Sfantu Gheorghe o amenda de 5.000 de lei. Sanctiunea a fost data de prefectul din Covasna, dupa ce in resedinta judetului au fost arborate steaguri ale Ungariei. Edilul spune ca reprezentantul Guvernului s-a grabit cu amenda…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat, miercuri, cu suma de 5.000 de lei de catre Prefectura Covasna pentru ca nu a dat curs somatiei de a arbora si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde, cu care a fost pavoazat municipiul in cinstea Zilei maghiarilor…

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- Ca urmare a refuzului de a da curs somației de a arbora și steagului Romaniei, langa cel al Ungariei, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat, miercuri, cu suma de 5.000 de lei de Prefectura Covasna.

- Primarul municipiului SfA¢ntu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu 5.000 de lei de Prefectura Covasna, dupAƒ ce a anunAat cAƒ simbolurile naAionale amplasate cu ocazia zilei de 15 martie nu vor fi A®ndepAƒrtate.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu 5.000 de lei de Prefectura Covasna, dupa ce a anuntat ca simbolurile nationale amplasate cu ocazia zilei de 15 martie nu vor fi indepartate.

- Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat, miercuri, cu suma de 5.000 de lei de catre Prefectura Covasna pentru ca nu a dat curs somatiei de a arbora si drapelul României alaturi de steagurile rosu-alb-verde, cu care a fost pavoazat

- "Ca urmare a refuzului primarului municipiului Sfantu Gheorghe de a da curs solicitarii institutiei noastre, cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si…

- Primaria din Sfantu Gheorghe a arborat, marti, steaguri ale Ungariei pe stalpii de iluminat de pe strazile principale ale orasului, administratia locala precizand ca drapelele ar fi doar ”panglici de culori nationale unguresti” care au fost puse pentru a sarbatori 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.…

- „In momentul de fata, pregatindu-se de comemorarea festiva a 170 de ani de la Revolutia si Lupta de Independenta din 1848–1849, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a decorat centrul orasului cu panglici de culori nationale unguresti, Piata Libertatii cu drapel national unguresc si cateva strazi cu…

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- Prefectura Covasna a somat conducerea Primariei Sfantu Gheorghe sa respecte legea si sa arboreze si drapelul Romaniei langa steagurile rosu-alb-verde, cu care a pavoazat strazile din municipiu in cinstea Zilei maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie. Conducerea Prefecturii Covasna mentioneaza,…

- Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Instituția Prefectului-Județul Covasna a transmis o somație Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care bugetarii vor avea parte de o minivacanta de Paste. Mai exact acestia vor beneficia de zi libera si in Vinerea Mare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., urmatoarele decrete:…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret transmite, printr-un comunicat de presa, ca saluta deciziile luate, pe 6 martie, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala din cadrul Camerei Deputaților, in baza carora se vor rezolva unele probleme generate de Legea cadru 153/2017. „Ca urmare…

- Exista o vorba: „Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac…“ Bineințeles ca se refera la anumite alegeri morale pe care majoritatea dintre noi trebuie sa le ia cateodata. In ultima vreme, in centrul atenției televiziunilor a fost un caz cel puțin absurd. Iar de la acest caz au mai aparut și…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Angajații bugetari din domeniile sanatații și învațamântului vor beneficia, de la 1 martie, de creșteri salariale, conform planificarii Legii salarizarii. Daca profesorii vor beneficia de creșteri de pâna la 20%, angajații din sistemul medical vor avea parte de majorari chiar și cu…

- Patinoarul acoperit din Targu Secuiesc, construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI), va fi inaugurat oficial saptamana viitoare, in prezenta reprezentantilor Guvernului si ai Federatiilor romane de patinaj si hochei de gheata. Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a declarat…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Cu siguranța, plantațiile pomicole pot fi rentabile și afacerile din acest domeniu pot fi de mare succes! Reprezinta una din modalitațile cele mai eficiente de punere in valoare a fondului funciar. Sistemele moderne, superintensive, asigura profituri mari chiar și la suprafețe mici. Unul din avantajele…

- Fostul deputat PNL de Argeș, Theodor Nicolescu, a fost condamnat la 9 ani și patru luni de inchisoare, alaturi de fostul șef al ANI, Horia Georgescu, condamnat și el la patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care DNA i-a pus sub acuzare pentru ca au aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate…

- O noua baza de inot in municipiul Sfantu Gheorghe se numara printre proiectele pe care Primaria doreste sa le realizeze, actuala piscina generand pierderi considerabile. Primarul municipiului Antal Arpad a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca noua baza de inot ar urma sa fie construita…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru data de 6 martie, luarea unei decizii in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. De asemenea, conform acestuia, Legea privind organizarea CSM se va discuta…

- UPDATE: Proiectul a fost adoptat. Cinematograful Minerul din Piata Libertatii revine in atentia Consiliului Local BaiaMare. Conform unui proiect de hotarare ce va fi supus votului alesilor locali in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, municipalitatea doreste sa reabiliteze imobilul. “Se aproba contractarea…

- Legea insolventei se modifica odata cu noul guvern. Astfel, o firma nu va putea ramane in faliment mai mult de 2 ani sau daca nu isi respecta planul de conformare pe o perioada mai mare de 6 luni, se arata in programul de guvernare propus de premierul desemnat Viorica Dancila. In plus, se doreste si…

- DISPOZITIA NR. 278 PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA In temeiul art. 39 alin. 1 si art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala; D I S P U N E: Art. unic: Se convoaca ...

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 ianuarie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicat…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 pentru elaborarea corecta a bugetelor locale aferente anului 2018. Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea…

- Excedentul bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, trebuie diminuat cu sumele destinate implementarii proiectelor de investitii care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020, in vederea elaborarii corecte a bugetelor locale aferente anului 2018,…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, relateaza Agerpres. Articolul 34…

- Urmariti declaratiile facute in direct de primarul Mihai Chirica pe teme de interes general: "Sistemul de iluminat public va ajunge in proprietatea municipiului Iasi. Aceasta rascumparare a unui bun public care trebuia sa fie de la bun inceput al iesenilor ne va permite avansarea unor proiecte de modernizare…

- Casa Județeana de Pensii Salaj a transmis, printr-un comunicat remis presei, luni 8 ianuarie, cateva precizari cu privire la ultimele modificari aduse in sistemul public de pensii, prin OUG nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele masuri bugetare și pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017, prin care s-a infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", in subordinea Ministerului Apararii Nationale. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia. Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.Legea prevede ca plafonul pentru soldul bugetului general consolidat, precum si plafonul pentru cheltuielile de personal…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspectia Judiciara, care va functiona ca structura cu personalitate juridica in cadrul CSM. Senatorii…

- Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, prima din pachetul de acte normative privind justitia, a fost adoptata marti de Senat în calitate de camera decizionala. Documentul a fost votat doar de PSD, ALDE…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, lanseaza un apel catre parlamentari, inainte de a incepe dezbaterile in plen pe Legea bugetului. Pandele le solicita parlamentarilor sa asculte vocea mulțimii și a primarilor și mai puțin ordinele politice venit pe linie de partid.

- Prefectura Covasna a pus in dezbatere publica un proiect de ordin, cu caracter normativ, privind actualizarea procedurii de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, astfel incat proba practica sa fie sustinuta exclusiv in municipiul Sfantu Gheorghe, nu si la Targu Secuiesc. Ordinul a fost…