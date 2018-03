Covasna: Autorităţile pregătesc evacuarea mai multor gospodării din Băcel ameninţate de inundaţii Autoritatile au inceput pregatirile in vederea evacuarii a circa 25 de gospodarii din satul Bacel, comuna Chichis, amenintate de inundatii. Primarul localitatii, Santa Gyula, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca apele paraului Tarlung sunt in crestere si exista pericolul sa se reverse dincolo de dig. "Dupa cum se vede se ingroasa 'gluma', va creste debitul apelor si o sa iasa peste dig. Va trebui sa evacuam populatia din zona. (...) Acum mergem pe teren sa lamurim oamenii sa evacueze gospodariile, sa mute animalele si bunurile din case. Este vorba despre vreo 25 de gospodarii din partea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- In orașul regal, Curtea de Argeș, se desfașoara, joi,ultimele pregatiri pentru ziua cand vor avea loc funeraliile Regelui Mihai I. Autoritațile locale au dat ordin sa se curețe strazile,iar sambata vor inchide bulevardul central și vor interzice bauturile alcoolice,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

