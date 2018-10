Covasna: Alimentarea cu energie electrică a oraşului Întorsura Buzăului, întreruptă din cauza cutremurului Alimentarea cu energie electrica a orasului Intorsura Buzaului a fost intrerupta pentru scurt timp, in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea. "La Intorsura Buzaului a fost oprit curentul pentru putin timp. Cei de la Electrica ne-au informat ca a fost o mica problema, dar s-a remediat in cel mai scurt timp (...) Nu avem pagube materiale anuntate si nici apeluri pe 112. Subunitatile noastre au aplicat procedura in caz de cutremur si au plecat pe teren in recunoastere pe teren", a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

