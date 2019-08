Stiri pe aceeasi tema

- O petitie online, intitulata „Impreuna putem salva gimnastica in Sfantu Gheorghe”, a fost lansata de antrenorul Liviu Botos de la Clubul Sportiv Municipal, care solicita sprijinul comunitatii locale, si nu numai, pentru a convinge autoritatile locale sa asigure un spatiu corespunzator de pregatire copiilor…

- Agenda culturala a orașului Sfantu Gheorghe a devenit mai bogata incepand cu anul 2013, cand, la inițiativa Primariei, a luat naștere Festivalul de Arte Contemporane pulzArt, care toamna de toamna fascineaza publicul caruia ii ofera prilejul de a veni in contact cu o varietate de forme de exprimare…

- Cand spui gimnastica la Sfantu Gheorghe, gandul te duce imediat la Liviu Botoș, omul care și-a dedicat viața acestui sport. In urma cu douazeci de ani, dupa alți paisprezece in care a fost sportiv de performanța, Liviu Botoș și-a urmat visul de a antrena copii pasionați de gimnastica. Și nu oriunde,…

- In data de 13 iunie 2014 Judecatoria Sector 3 București a admis cererea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC) și a dispus inscrierea acesteia in Registrul național al asociațiilor și fundațiilor. In cinci ani ADEC a caștigat definitiv zeci de procese in apararea Constituției, marea majoritate…

- In luna iunie, aproape 200 de proprietari au declarat la Primarie informatiile despre garajele de pe domeniul public Dupa cum va anuntam la inceputul acestei luni, 30 iunie este termenul limita pentru ca proprietarii de garaje aflate pe domeniul public al orasului sa comunice Primariei informatiile…

- Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC), condusa de Dan Tanasa in calitate de președinte, a sesizat in cursul zilei de astazi Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in legatura cu evenimentele care au avut loc in data de 6 iunie a.c. la Valea Uzului atunci cand mai multe…

- Manifestarea, organizata de Liga Cultural-Crestina 'Andrei Saguna' si Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, va avea loc in perioada 20-30 iunie, iar in program sunt cuprinse simpozioane, dezbateri, expozitii documentare, spectacole si lansari…

- Palatul Copiilor și Clubul de șah „Cavalerul ” din Sfantu Gheorghe au organizat ieri un concurs de șah, intitulat „Cupa 1 Iunie”, dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 7 și 14 ani. S-au intrecut 21 de copii, care frecventeaza cursuri de șah la Palatul Copiilor și la un nou club, „Tura de șah”,…