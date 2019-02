Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Covasna, in localitatea Valea Crisului. Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare (DSV) Covasna a anuntat, marti dimineata, ca, din investigatiile preliminare, a reiesit ca animalul la care s-a depistat prezenta virusului a fost crescut intr-o gospodarie din localitate si nu era crotaliat. "In urma confirmarii diagnosticului de catre Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Prahova, laborator acreditat, serviciile veterinare au intervenit de urgenta. Gospodaria afectata a fost plasata sub supraveghere oficiala,…