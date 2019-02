170 de candidati s-au inscris pe cele trei posturi de ofiteri scoase la concurs, prin incadrare directa, de catre Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, concurenta fiind de aproape 57 pe loc. Comandantul IJP Covasna, comisarul-sef Liviu Pampu-Romanescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca il bucura faptul ca exista un interes atat de mare pentru o cariera in cadrul Politiei Romane. Potrivit acestuia, media de varsta a angajatilor institutiei este in jurul a 30 de ani, insa exista un deficit de personal, schema de functii fiind ocupata in prezent in procent de 79%. Posturile…