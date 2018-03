Counties Where Schools Will Close on Friday

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza vremii severe, școlile din mai multe județe vor fi inchise vineri . Decizia a fost luata in urma atenționarii meteo de cod galben și cod portocaliu de ninsoare abundenta și viscol. Astfel, in Bucuresti, Ilfov, Prahova, Calarasi, Ialomita si Olt, nu se vor ține cursuri, urmand ca orele sa…

- Scolile din Giurgiu se adauga pe lista celor care vor fi închise vineri din cauza vremii. Masura este valabila si în Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Calarasi, Ialomita si Olt.

- SCOLI INCHISE: Inspectoratele Scolare Judetene din Ilfov, Olt, Ialomita si Calarasi au hotarat sa suspende cursurile in scoli, gradinite si licee, vineri, 22 martie, in urma avertizarilor de cod portocaliu de ninsori emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Si in Capitala unitatile scolare…

- Scolile din judetele afectate de conditiile meteo raman inchise pana la sfarsitul saptamanii. Pe data de 1 martie, cursurile școlare vor fi suspendate integral in municipiul București și județele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman, iar in Tulcea vor fi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judetele Arges, Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, …

- Decizia autoritaților de a intrerupe cursurile preuniversitare saptamana aceasta a fost luata pentru a preveni blocajele in trafic, dar și imbolnavirea copiilor, in plina epidemie de gripa. Școlile s-au inchis in București și in județele Braila, Ialomița, Tulcea, Giurgiu, Olt, Dolj, Buzau, Constanța,…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti.

- Cursuri suspendate in București și in alte noua județe, vineri, din cauza vremii. In alte patru judete, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit anunțului facut joi de Ministerului Educatiei Nationale. Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. "Activitatea instructiv-educativa se va desfasura…

- Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in perioada 1-2 martie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov,…

- School classes will be fully suspended on March 1 and 2, due to bad weather conditions, in the counties of Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman and in Bucharest. "Also, in Arges and Dolj counties, classes will be suspended only on March 1, and a decision for Friday,…

- Școlile inchise din cauza viscolului și a gerului, joi și vineri. Ministerul Educației a anunțat ca elevii nu vor merge la cursuri toata saptamana din cauza temperaturilor scazute București și in alte opt județe din țara. In schimb, in Argeș, Tulcea și Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, 1 martie.…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- School classes are suspended entirely on Wednesday due to bad weather conditions in nine counties and in Bucharest and partially in five other counties. According to a press release issued by the Education Ministry, the suspension period of classes has been extended until Thursday in the Arges…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana.

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Informare privind unitatile de invatamant in care cursurile vor fi suspendate in perioada 28 februarie - 2 martie 2018Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana. "Suspendarea integrala a cursurilor…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vezi galeria foto + 9 + 9 Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul…

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul de fig va persista…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- "Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 16.30, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda și Constanța, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero. Se va circula deviat pe DN 22C, intre Cernavoda și Murfatlar,…

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- Cod portocaliu de GER, NINSORI SI VISCOL/ HARTA judetelor vizate Bucurestiul si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. O alta atentionare cod portocaliu…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in București și alte 12 județe. ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care intra in vigoare pe 26 februarie. Sunt așteptate ninsori abundente și viscol puternic. UPDATE 26 februarie, ora 7:50. Situația drumurilor și a porturilor inchise din cauza condițiilor…

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- Preturile terenurilor agricole la nivel national se situeaza intre 2.500 euro si 10.000 euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzactionat 100.000 de hectare, susțin specialiștii Ministerului Agriculturii. Acestia precizeaza…

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD din tara sunt de partea liderului partidului: Prahova, Olt,…