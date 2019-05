Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 3 WTA) va juca finala turneului de la Madrid, dupa ce a trecut în semifinale de Belinda Bencic. Daca va câștiga turneul din capitala Spaniei, sportiva în vârsta de 27 de ani va reveni pe locul 1 mondial.

- Simona Halep continua sa isi plateasca "datoriile" acumulate pe hard, cu prestatii de exceptie pe zgura. Dupa ce joi si-a luat revansa in fata jucatoarei australiene Ashleigh Barty, in fata careia pierduse la Sydney, la inceputul anului, Halep a rezolvat si "problemele" cu Belinda Bencic, de care a…

- Jucatoarea elvetiana Belinda Bencic, locul 18 WTA, a invins-o pe japoneza Naomi Osaka, locul I WTA, scor 3-6, 6-2, 7-5, si va fi adversara Simonei Halep in semifinale la Madrid Open.Bencic s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 11 minute. Citește și: Greșeala uriașa facuta…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Madrid, dupa victoria in fața lui Ashleigh Barty (23 de ani, 9 WTA), scor 7-5, 7-5.Primul set a mers de la egal la egal pana la 2-2 cand Simona a realizat break-ul, profitand de erorile adversarei. Barty a revenit și a facut…

- Ministrul canadian de Externe, Christya Freeland, a efectuat miercuri o vizita oficiala la Kiev, unde a reiterat sprijinul țarii sale fața de integritatea teritoriala a Ucrainei, potrivit France 24, potrivit mediafax.Citește și: Victoria de senzație a Simonei Halep! Cați bani a caștigat pentru…

- ​Caroline Garcia a adus primul punct Franței în confruntarea cu România din semifinalele FedCup. Jucatoarea de pe locul 21 WTA a învins-o pe Mihaela Buzarnescu, scor 6-3, 6-3, însa a declarat ca meciul nu a fost unul ușor și ca va încerca sa fie mai agresiva împotriva…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va intalni joi pe elvetianca Belinda Bencic in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, dupa ce jucatoarea din Tara Cantoanelor a intrecut-o miercuri pe belarusa…

- Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Dubai, dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 23 WTA, scor 6-3, 7-5, dupa o ora și 21 de minute de joc. In sferturi, Simona Halep va juca impotriva invingatoarei…