- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi cel mai mare pachet de stimulente economice din ultimii trei ani, care include reduceri de dobanzi. Presedintele institutiei, Mario Draghi, a avertizat guvernele ca trebuie sa actioneze rapid pentru a stimula cresterea economica, scrie Financial Times.

- Procurorii romani de la Crima Organizata au date conform carora programul de reeducare derulat de doi cetateni germani in Viseu de Sus si finantat de statul german este doar un paravan in spatele caruia s-au comis infractiuni. Acuzatii similare au fost aduse inca din 2006, cand publicatia „Der Spiegel“…

- Colaborarea cu ALDE va continua in Bistrița-Nasaud si niciun liberal-democrat nu va fi exclus din structurile administrative, a declarat, miercuri, președintele PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, care este totodata și președinte al Consiliului Județean. . „Din punctul meu de vedere, colaborarea cu…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou, in Franta, ca va impune taxe vamale suplimentare pe vinurile frantuzesti, informeaza AFP, preluata de News.ro. Afirmând că se aşteaptă la discuţii "foarte constructive" în timpul summit-ului G7 de la Biarritz, el…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca rectificarea bugetara anunțata de Guvern reprezinta, de fapt, bani de campanie pentru primarii PSD, asta in timp ce restul țarii este in faliment.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul Caracal: 'Ceea ce vad ca se vehiculeaza in spațiul…

- In cadrul sedintei de Consiliu Judetean Constanta, din data de 24 iulie 2019, a avut loc un scandal, pornit de la faptul ca proiectele 22 si 23 au picat de pe ordinea de zi de astazi.Colegii de la celalalte partide au respins proiectele in ceea ce priveste alocarile catre UATuri, scoli, dispensare,…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmit AFP si dpa. Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din cei mai…