- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat luni ca PNL este pregatit sa preia guvernarea, lansand totodata un apel la partidele parlamentare.„Guvernul Dancila eșuat, demis in prin moțiune de cenzura, care nu mai are nicio legitimitate sa exercite puterea in Romanie, trebuie alungat cat mai…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca saptamana viitoare vor avea loc noi negocieri cu societatea civila si partidele parlamentare pentru stabilirea strategiei la votul de investitura a Guvernului. Orban se asteapta la ”boicot” din partea PSD, dar crede ca noul Guvern va primi votul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa ce Guvernul Dancila a picat, ca urmare a adoptarii motiunii de cenzura, ca ”astazi a castigat Romania”. El a exclamat ”Rezolvat!”. Presedintele a felicitat PNL si celelalte partide de opozitie. Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, consultari cu partidele parlamentare vineri, la ora 11.00, pentru formarea unui nou Guvern, dupa ce moțiunea de cenzura a Opoziției a fost adoptata in plenul Parlamentului, iar increderea in Cabinetul Dancila retrasa. „Voi convoca partidele parlamentare maine,…

- Klaus Iohannis convoaca, vineri, partidele la consultari: “Avem nevoie urgenta de un nou guvern" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca vineri partidele parlamentare la prima runda de consultari, subliniind ca este nevoie urgenta de un guvern, dupa ce motiunea de cenzura a fost…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura va fi depusa in cursul zilei de marti de catre liderii grupurilor parlamentare care reprezinta partidele care sustin demersul, ora nefiind inca stabilita. Orban afirma ca va fi propus un calendar ”de bun simt”, astfel incat ziua dezbaterii…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a anuntat vineri ca propune partidelor parlamentare semnarea Pactului national pentru bunastarea romanilor, mentionand ca acesta trebuie sa fie garantia politica a continuarii cresterii nivelului de trai in perioada urmatoare. ‘Am vazut cu totii in ultima…

