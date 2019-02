Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam textul integral al sesizarii: București, februarie 2019 Domnului VALER DORNEANU PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,…

- Miercuri, 13 februarie, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat proteste impotriva serviciilor de ridesharing atat in București, cat și in alte orașe din țara. In urma acestora, Clubul Taximetriștilor, cea mai mare comunitate de șoferi și clienți…

- Miercuri, 13 februarie 2019, la sediul Ministerului Finantelor Publice, a avut loc intalnirea ministrului Interimar al Transporturilor, Rovana Plumb si viceprim-Ministrului, ministrul Interimar al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Eugen Teodorovici, cu reprezentantii Confederatia Operatorilor…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a reluat, miercuri, protestele de strada in Capitala, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Uber a transmis ca este de acord cu protestatarii…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) reia protestele de strada, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Doua mii de masini vor fi parcate, miercuri, in fata Guvernului, iar…

- Transportatorii vor protesta miercuri, intre orele 9:00-15:00, in fata Guvernului, cu 2.000 de masini, din cauza lipsei de reactie a autoritatilor fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal, a anuntat, marti, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) reia protestele de strada, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Doua mii de masini vor fi parcate, miercuri, in fata Guvernului, iar…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. reia protestele de strada, impotriva lipsei de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. 2.000 de masini vor fi parcate maine in fata Guvernului, iar taximetristii…