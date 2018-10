Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii rutieri de persoane sunt hotarati sa opreasca circulatia autobuzelor pe traseele judetene si interjudetene incepand de joi, 11 octombrie, pentru o perioada nedeterminata de timp, daca ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu va...

- Transportatorii de persoane vor inceta efectuarea curselor regulate intre județe și in interiorul acestora incepand de joi, la ora 12:00, daca proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Transportatorii de persoane din toata țara vor intra de joi, 11 octombrie, in greva generala nemulțumiți fiind de prevederile proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere. “Joi, la ora 12:00, cheia este scoasa din contact si cei care au…

- S-au incins spiritele la intalnirea ministrului Lucian Sova cu transportatorii de persoane care are loc, marti, la sediul Ministerului Transporturilor. Complet nemultumiti de modul in care decurgea discutia, transportatorii au inceput sa-l intrerupa pe ministru si sa-l ameninte cu greva generala. In…

- Premierul a mers mai intai in localitatea Slobozia, din orasul Roznov, unde se deruleaza o investitie de regularizare a paraului Cracau, iar la finalul vizitei a declarat ca este multumita de stadiul lucrarilor. Acelasi lucru l-a constatat si cu privire la lucrarile din comuna Borca, ocazie cu care…

- Reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania, au reluat protestele miercuri pentru a 5-a zi, nemultumiti de propunerea de modificare a Ordinului 980/2011, dar si de modul in care ministerul si ministrul ii trateaza. Cateva zeci de transportatori se afla la ora…

- Transportul rutier de persoane va fi oprit in intreaga tara dupa Referendumul din 6 si 7 octombrie si vor fi proteste la Guvern in cazul in care modificarile privind transporturile rutiere vor fi adoptate in forma actuala, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.…

- UPDATE ora 10:00 – Cateva zeci de transportatori au inceput protestul din fata Ministerului Transportului si solicita autoritatilor eliminarea unui subpunct de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social care prevede modificari in organizarea si efectuarea transporturilor rutiere. Protestul a inceput…