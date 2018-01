Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) respinge toate acuzațiile care au fost lansate in mod agresiv, in ultimele doua saptamani, impotriva taximetriștilor care lucreaza legal in Romania. In urma deciziei luate de Primarul General, Gabriela Firea, de a elimina…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Se protesteaza in Piața Victoriei, in aceste momente. Protestul din aceasta dimineața, din fața Guvernului, este organizat de Confederația Operatorilor de Transport Autorizați din Romania. https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2017/12/20/VID-20171220-WA0001.mp4 Chiar daca Primarul General, Gabriela…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a suspendat protestul anuntat pentru miercuri in fata sediului Guvernului, dupa ce solicitarile confederatiei au fost rezolvate, a declarat Ion Comusi, vicepresedintele organizatiei. "Protestul a fost suspendat. Toate doleantele…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. anunta amanarea protestelor anuntate in Bucuresti si in principalele orase, pentru miercuri, 13 decembrie."In urma intalnirii pe care am avut o cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, am luat aceasta decizie, deoarece…

- Asa a declarat, pentru Agerpres, Ion Comusi, vicepresedintele organizatiei. 'Protestul a fost suspendat. Toate doleantele au fost rezolvate de Ministerul Transporturilor', a precizat Comusi. La inceputul acestei saptamani, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a suspendat protestul anunțat pentru miercuri in fața sediului Guvernului, dupa ce solicitarile confederației au fost rezolvate, a declarat, pentru AGERPRES, Ion Comuși, vicepreședintele organizației. "Protestul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa il dea in judecata pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pentru afirmatiile acestuia conform carora interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi in Bucuresti ar fi doar un „lobby puternic” al primarului general, precum si obtinerea…

- „Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica. Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma „in mod repetat”, astfel incat organismele…

- „In urma intalnirii pe care am avut-o ieri cu Primarul General, Gabriela Firea, Primaria Capitalei a raspuns in modul cel mai firesc solicitarilor noastre care exprima cerintele tuturor asociatiilor taximetristilor licentiati: eliminarea concurentei neloiale, practicate prin sistemele de aplicatii…

- Gabriela Firea s-a intalnit astazi cu reprezentanții COTAR (Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania). Au analizat problemele cu care se confrunta operatorii de taxi din București. COTAR a prezentat revendicari ale asociațiilor taximetriștilor licențiați, care…

- In urma unei intruniri la Primarie cu Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Gabriela Firea a comunicat anumite posibile soluții pentru haosul operatorilor de taxiuri din București.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) reactioneaza la vestea ca serviciile de transport neautorizate, cum este UBER, ar putea fi interzise in Bucuresti. Vasile Stefanescu, presedintele COTAR, afirma ca scopul transportatorilor nu este acela de a interzice un…

