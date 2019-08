Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) iși manifesta ingrijorarea fața de o campanie de dezinformare lansata de o asociație care ataca piața de asigurari, trimițand catre mass-media un comunicat ce conține cifre și date nereale. Am cerut lamuriri la cei in drept sa dețina aceste date, care precizeaza ca nu au datele aruncate in piața de comunicatorii ASSAI. Daca miza a fost aceea de a face un exercițiu de imagine, iar campania ramane doar la nivelul unui joc de PR, le transmitem felicitari, pentru ca și-au atins scopul: au devenit cunoscuți.…