Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) va relua protestele de strada, joi, 28 februarie, daca Guvernul nu va promova OUG promisa in urma cu doua saptamani. La protest vor participa transportatori cu autobuze, microbuze, autocare, taxi, aparținand membrilor…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) va relua protestele de strada, joi, 28 februarie, daca Guvernul nu va promova ordonanta promisa in urma cu doua saptamani, referitoare la modificarea Legii taximetriei. Peste 5000 de autovehicule se vor aduna in fața Guvernului.…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) va relua protestele de strada, joi, 28 februarie, daca Guvernul nu va promova ordonanta promisa in urma cu doua saptamani, referitoare la modificarea Legii taximetriei, au anuntat marti reprezentantii COTAR. La protest vor…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) va relua protestele de strada, joi, 28 februarie, daca Guvernul nu va promova ordonanta promisa in urma cu doua saptamani, referitoare la modificarea Legii taximetriei, au anuntat marti reprezentantii COTAR. La protest vor…

- Miercuri, 13 februarie 2019, la sediul Ministerului Finantelor Publice, a avut loc intalnirea ministrului Interimar al Transporturilor, Rovana Plumb si viceprim-Ministrului, ministrul Interimar al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Eugen Teodorovici, cu reprezentantii Confederatia Operatorilor…

- Peste 1.000 de taximetriști au protestat, miercuri, in Piața Victoriei. In cele din urma, Guvernul a cedat in fața șoferilor de taxi iar președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, a transmis ca Ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii taximetriei a fost pregatita si se va da saptamana viitoare, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Stefanescu.O delegatie a COTAR s-a intalnit, miercuri,…

- Brigada Rutiera va restrictiona traficul, miercuri, incepand cu ora 6,30, pe soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere, cu ocazia mitingului organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…