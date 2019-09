Cota unică favorizează investiţiile Cota unica reprezinta principala masura care favorizeaza investitiile in Romania, in timp ce atractivitatea scazuta a stimulentelor fiscale se afla in topul neajunsurilor legislatiei fiscale curente, a... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cota unica reprezinta principala masura care favorizeaza investitiile in Romania, in timp ce atractivitatea scazuta a stimulentelor fiscale se afla in topul neajunsurilor legislatiei fiscale curente, a declarat, luni, presedintele Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania), Ionut Simion,…

- Violeta Stoica Tratamentul bolnavilor in sistem ambulator este una dintre posibilitațile de acordare a ingrijirilor medicale, fara ca pacientul sa aiba nevoie de internare in spital. Ambulatoriile spitalelor din Romania ar trebui sa preia, alaturi de medicina primara – cabinetele medicilor de familie…

- Numeroase companii din topul Fortune Global 500 prezente in cele 6 țari ale Europei Centrale și de Est (ECE) fac parte din sectoarele Auto, Industrial, Alimentar, Bauturi & Tutun, Telecomunicații & Media și Transporturi. Conform ultimului infografic realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) continua sa modifice Codul Fiscal și de Procedura fiscala. Potrivit instituției, s-a purtat un dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri și au fost dezbãtute și agreate mai multe mãsuri fiscale.Vezi proiectul aiciPrintre mãsurile…

- Declaratia unica se depune pana miercuri, 31 iulie 2019, fie online, fie prin Posta sau la sediul unitatilor fiscale. "Prin acest formular se declară, după caz: impozitul pe veniturile realizate din România sau /şi din străinătate în anul 2018; impozitul pe venitul…

- AJFP Arges anunta: Declaratia unica se depune pana la 31 iulie 2019. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges reaminteste contribuabililor ca termenul limita de depunere a Declaratiei unice este 31 iulie 2019. Prin acest formular se declara, dupa caz: – impozitul pe veniturile realizate din…

- Declaratia unica se depune pana la 31 iulie 2019 fie online, fie prin Posta sau la sediul unitatilor fiscale, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala. "Prin acest formular se declară, după caz: impozitul pe veniturile realizate din România sau /şi din străinătate…

- Declarația unica se depune pana la data de 31 iulie 2019. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul limita de depunere a Declarației unice este 31 iulie 2019. Prin acest formular se declara, dupa caz:  impozitul pe veniturile realizate…