Cota redusa de TVA - o comedie in doua acte....

- ANM a emis un mesaj de vreme severa imediata. Este alerta cod galben de ceața, vizibilitate redusa local sub 200 m și izolat sub 50 m. Izolat, va cadea burnița. Codul galben de vreme severa este in vigoare pana la ora 11.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ceata valabil pentru mai multe localitati din judetul Alba. Aici, se va semnala ceața care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Codul galben este valabil pana la ora 12,00. Localitațile…

- Modificari, in vigoare de la 1 noiembrie , la Codul fiscal privind cotele de TVA. Ce servicii beneficiaza de cota redusa de TVA Ordonanța de urgența nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a adus modificari, intre altele, la Codul fiscal,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis inca o noua avertizare nowcasting de cod galben de ploi, vineri, valabila in urmatoarele ore, in localitați din județul Bistrița-Nasaud.

- Un șofer de TIR, beat la volan, a cauzat un accident rutier, duminica seara, pe Centura Ocolitoare Cluj-Napoca Est, a fost reținut de catre oamenii legii.”La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 19.50, pe Centura Ocolitoare Cluj-Napoca Est a avut loc un eveniment rutier…

- Ministerul Muncii a reacționat la postarea facuta de Darius Valcov. Ministrul spune ca nu a fost vorba despre o fișa medicala, ci un document pentru incadrarea in grad de handicap. Poziția ministerului nu clarifica cum a ajuns Darius Valcov in posesia documentului și sugereaza ca publicarea unui asemenea…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a oferit explicatii privind protocoalele dintre institutia pe care o conduce si Parchetul General sau alte institutii, intr-o scrisoare deschisa pe care a transmis-o in primul rand liderilor politici. "Pe fondul dezbaterii publice pe tema protocoalelor de colaborare,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore , un barbat sub aspectul comiterii unei tentative la infracțiunea de omor, fapta prevazuta de Codul penal”La data de 21 august a.c., un barbat a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii unei tentative la infracțiunea…