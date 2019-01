Cosulete din sunca de Praga cu legume Se curata ciupercile de pielita si picioruse si se ung cu o picatura de ulei de masline si un praf de sare apoi se pun intr-o tavita si se dau 15 minute, la cuptorul incins. Se ung forme de briose cu ulei de masline se asaza felii subtiri de sunca de praga apoi se pune cate o ciupercuta in fiecare cosulet, se pun morcovii cubulete mici si mazarea boabe, fierte un pic in apa cu sare, in fiecare ciupercuta, deasupra se pun cateva cubulete de sunca de praga, cate o bucatica de Mozzarella si se dau la cuptor cca 15 -20 mionute pana ce se rumenesc frumos cosuletele.



Pofta buna!



