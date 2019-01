Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Insolvența la Nivel Central, din care fac parte, printre alții, reprezentanți ai Ministerului Muncii, a publicat în Monitorul Oficial o decizie privind aprobarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. "Valoarea coșului minim lunar de consum…

- Comisia de Insolvența la Nivel Central, din care fac parte, printre alții, reprezentanți ai Ministerului Muncii, a publicat în Monitorul Oficial o Decizie privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. Se pare ca nivelul a fost stabilit pe baza unui…

- Executivul a stabilit, in cea mai recenta ședința de Guvern, cat va fi salariul minim brut in 2019, ce se va intampla cu voucherele de vacanța, de unde vor fi luați banii pentru pensiile ramase de plata in acest an și cu cat va crește cuantumul ajutorului anual acordat veteranilor, vaduvelor și accidentatilor…

- Guvernul Dancila pregateste o Ordonanta de Urgenta care schimba radical viata salariatilor din Romania, sustin surse citate de bugetul.ro . Potrivit acestora, schimbarile privind salariul minim pe economie si salariul minim diferentiat nu vor fi introduse de la 1 noiembrie 2018, deoarece trebuie facuta,…

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoana este de 2.552 de lei pe luna, iar pentru o familie formata din doi adulti si doi copii valoarea cosului urca la 6.762 de lei, potrivit unei cercetari realizate de Fundatia Friedrich Ebert Romania, impreuna cu Syndex Romania si…

- Valoarea coșului de consum pentru un trai decent este de 6.762 lei pe luna pentru o familie de doi adulți și doi copii, in mediul urban, luand in calcul ca unul dintre copii are 12-14 ani, iar celalalt 8-10 ani, releva datele unui studiu Syndex, Institutul de Cercetare a Calitații Vieții impreuna cu…

- Senatorul PNL Florin Cițu a anunțat ca va solicita Guvernului o analiza a activitații Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza pe care o va prezenta ulterior in Parlament. Liberalul considera ca decizia creșterii salariului minim e una politica, iar conducerea CNSP trebuie sa demisioneze, scrie…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a facut public documentul care sta la baza propunerii de creștere a salariului minim de la 1 noimebrie la 2080 lei, posibila masura sambata anunțata de Lia Olguța Vasilescu. Documentul nu prevede insa și impactul bugetar al implementarii masurii.Citește…