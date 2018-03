Costurile Podului de peste Dunăre CRESC înainte de lucrare Nici n-a inceput bine contractul de realizare a podului de peste Dunare de la Braila și compania italiana Astaldi se gandește cum sa obțina niște bani in plus de la statul roman. Lucru deloc greu, cum CNAIR are un mod de lucru care pare a invita constructorii sa ceara pretenții, cu șanse maxime de caștig. Documente deținute in exclusivitate de Digi24.ro arata ca Astadli a dat un ultimatum companiei ca in cel mult o saptamana sa i se prezinte proiectele de relocare de utilitați. ”Prin prezenta va solicitam ca incepand cu data de incepere a activitații de proiectare (42 de zile dupa data semnarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Luni, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei - proiectarea si executia obiectivului „Pod suspendat peste Dunare”. Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.

- Luni 15 ianuarie 2018 la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru realizarea podului rutier peste Dunre proiect în valoare de 500 milioane de euro dup care sa inut o conferina de pres comun susinut de primministrul Mihai Tudose i ministrul Transporturilor Felix Stroe.&rdquo......

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- In luna octombrie, asocierea Astaldi S.P.A. – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. a fost declarata castigatoarea contractului pentru proiectarea si executia podului suspendat peste Dunare, in zona Braila, lucrare cu o valoare de aproape doua miliarde de lei, fara, TVA, considerata cel mai amplu proiect…

- Premierul Mihai Tudose și miniștrii Felix Stroe, Marius Nica și Marcel Ciolacu, s-au reunit la Ministerul Transporturilor, luni, cu doua ore inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, pentru a semna contractul pentru proiectarea și execuția podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu reprezentanții…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Asocierea…

- Contractul pentru un nou pod peste Dunare, la Braila, a fost semnat Premierul Mihai Tudose si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au anuntat semnarea contractului pentru constructia podului peste Dunare de la Braila, cel mai complex proiect de infrastructura de transport de dupa Revolutie.…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat luni ca, in privinta realizarii podului suspendat peste Dunare, de la Braila, "s-a intrat in linie dreapta", acesta fiind "un obiectiv major" si "un element de siguranta nationala"."S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta…

