Costurile cu cârpelile din Piața Decebal, majorate! Proiectul de modernizare zace cu praf în sertare Dupa ce s-a mocait ani de zile pe parcursul de trei mandate de primar, Ovidiu Crețu a reușit sa bifeze anul acesta reparația Pieței Decebal. O peticire de fapt, fiindca altfel nu i se poate spune. Asta in timp ce, proiectul de amenajare și modernizare a respectivei piețe doarme bine mersi prin sertarele municipalitații. Acum nu au bani, insa de 7 ani incoace de cand se vorbește despre modernizarea pieței bistrițene, nu s-a facut nimic. Crețu a preferat sa toace bani cu nemiluita pe partia de schi. In urma cu 7 ani, mai precis in 2012, a fost intocmit si aprobat de consilierii locali Planul Urbanistic… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

