Costuri URIAȘE pentru cea mai așteptată cale ferată Lucrarile presupun construirea a 2 kilometri de cale ferata in plus fata de cea existenta, a unui pasaj suprateran care sa traverseze DN 1 si a unei gari in interiorul aeroportului Otopeni, se arata intr-un anunt de intentie publicat de CFR. Proiectul costa de zece ori mai mult decat ar costa in Polonia, spre exemplu. CFR vrea sa foloseasca aproape 500 de milioane de lei fara TVA pentru a conecta Aeroportul Otopeni cu linia de cale ferata care exista deja. Lucrarile se vor desfasura pe parcursul a 14 luni – 2 luni proiectare si 12 luni realizarea propriu-zisa a lucrarilor care vor avea, contractului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

