- Finala și semifinalele de la Wimbledon 2019 au atras foarte multe vedete și celebritați care și-au susținut favoriții, inclusiv pe Simona Halep. Afla ce vedete au fost prezente la Wimbledon 2019.

- Dorian Popa nu inceteaza sa-și uimeasca fanii! Artistul a postat o fotografie pe Instagramul sau și le-a luat ochii internauților. Pe canicula, Dorian Popa s-a fotografiat langa un bolid de lux, dar nu oricum...ci așa cum ii place lui: cu bustul gol, la vedere!

- Mai multe vedete de la Hollywood il sprijina pe Octavian Ursu, un politician german de origine romana care candideaza la primaria orasului Gorlitz si care il va infrunta, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale, pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), informeaza Reuters.…

- A fost o emisiune in care Dragnea a fost prezent alaturi de mai mulți candidați ai PSD la europarlamentare, cea in care a spus ca The post Imagini inedite cu Liviu Dragnea. Inregistrari facute inainte si dupa ultima sa aparitie la tv – VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo, a participat la Festivalul de Film de la Cannes, unde nu a fost insoțita de iubitul ei, ci de o prietena. Superba bruneta de 25 de ani a facut furori pe covorul roșu, unde a atras atenția tuturor fotografilor cu o rochie lunga, neagra, ce i-a scos…

- Șase maști spectaculoase, in spatele carora se ascund șase celebritați din mai multe domenii, urca pe Scena misterelor diseara, de la ora 20:00, intr-o noua ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu, la Antena 1.