Costul vieții în Bucureşti – o comparație cu alte capitale europene Costurile asociate cu traiul in capitala Romaniei s-au situat anul trecut la jumatate fata de cele pentru Stockholm si la 63,9% fata de cele din orasul luat ca referinta, Bruxelles. Ne-am plasat astfel pe penultimul loc in UE, inaintea Sofiei si dupa Varsovia. Decalajele fata de Occident au ramas inca importante, ceea ce ne-a ajutat la nivelul puterii de cumparare. Oarecum surprinzator, datele prezentate de Eurostat arata cum costul relativ de trai din Bucuresti a scazut pe parcursul ultimilor sapte ani. Comparatia cu alte capitale din regiune arata, insa, ca tendinta a fost una generala, majorarea… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Metallica revine la Bucuresti, în turneul ”Worldwired”, pe 14 august 2019, la Arena Nationala. Biletele vor fi puse în vânzare pe 28 septembrie, iar concertul va fi deschis de trupele Ghost si Bokassa. ”Turneul…

- Trupa Metallica va reveni anul viitor in Romania, pentru un concert ce va avea loc pe 14 august, pe Arena Nationala din Bucuresti, informeaza un comunicat Emagic, transmis luni AGERPRES. Evenimentul face parte din "Worldwired Tour 2019", ce cuprinde 25 de concerte in Europa si Marea Britanie.…

- In deschidere vor canta trupele Ghost si Bokassa, informeaza organizatorii, Emagic. Trupa americana va reveni in Europa si Marea Britanie intre 1 mai si 25 august 2019, cu 25 de show-uri programate in peste 20 de tari. Turneul va debuta pe 1 mai 2019, la Lisabona, si va include orase in care Metallica…

- Dupa ce in presa au aparut informații ca premierul Viorica Dancila ar fi intarziat la intalnirea cu Jean-Claude Juncker, iar acesta a plecat dupa 5 minute de așteptare, biroul de presa al Guvernului a transmis precizari in acest sens: „Urmare a unor informații publicate in spațiul public referitoare…

- Bugetul mic si banii putini primiti de la Guvern pentru modernizarea drumurilor i-a facut pe reprezentantii Consiliului Judetean Arad sa caute alte variante pentru modernizarea soselelor judetene. Drept urmare, a fost identificata o linie de finantare in cadrul POR 2014-2020 in cadrul careia se acorda…

- Birocratia excesiva, inclusiv cea impusa de reglementarile interne ale Romaniei, pune piedici in accesarea fondurilor europene, a declarat miercuri, la Deva, parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE), mentionand ca o lege care sa prevada o debirocratizare a sistemului este asteptata de trei…

- Portalul Numbeo centralizeaza preturi pentru alimente, utilitati, chirie sau energie din intreaga lume, printre costurile prelucrate fiind si cele referitoare la costul vietii din capitala Romaniei.

- Parcarea in zona 0 din Bucuresti este mai scumpa decat in multe capitale europene, insa, spre deosebire de alte metropole, poti parca pe toate bulevardele din centrul orasului si nici nu iti iei amenda ca ai gasit un loc pe un trotuar. In Roma, spre...