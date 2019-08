Costinești, în IMAGINI de GROAZĂ. ”Niciodată nu a fost așa. Pute peste tot. V-am făcut niște poze, ca să vedeți dezastrul” Un cititor DCNews a trimis un mail pe adresa redacției, cu privire la o problema despre care marturisește ca-l apasa pe suflet. Imaginile ii stau marturie. ”Vacanțele tinereților mi le-am petrecut la Costinești, atat pe vremea impușcatului cat și dupa. Este o stațiune de care am prins drag și la care revin an de an... deși din ce in ce mai greu. In ultimii 30 de ani, am vazut stațiunea sub diferite forme, dar parca niciodata nu a fost așa. Ca anul asta! Peste tot gunoaie, in special pe plaja. Cei care au in grija plaja se plimba cu tractorul noaptea, curața ceva, apoi considera ca și-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

