Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratiei al Transurb S.A. a decis cine va ocupa functia de director general al societatii de transport public local din Galati, incepand de miercuri, 04 aprilie 2018. Este vorba despre Adrian Negraru. Acesta nu este strain de Transurb deoarece a ocupat functia de director tehnic al…

- In luna februarie, o stire importanta a trecut oarecum neobservata: Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, care administreaza si intretine infrastructura feroviara publica, l-a de­semnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei.Inginer cu 40…

- Mandatul actualului director general provizoriu Transurb, Gigel Caliga, expira marti, 3 aprilie, dupa patru luni de zile in care a incercat scoaterea societatii din pragul colapsului. "Consiliul de Administratie al societatii s-a dizolvat tot in luna decembrie, odata cu sosirea mea, astfel ca am ramas…

- Narcis Neaga, fostul șef al CNAIR, a fost numit director al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Pana acum, Compania Naționala de Investiții Rutiere nu a funcționat pentru ca proiectul de ordonanța din anul 2016 privind inființarea sa nu a permis preluarea de personal din cadrul CNAIR. Pentru…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) l-a numit pe Narcis Neaga in functia de director general al CNIR, au anuntat, vineri, surse din domeniul transporturilor, citate de Agerpres.

- Narcis Neaga, fost director general al CNADNR, redenumita Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in prezent avand functia membru in Consiliul de Administratie al CNAIR, a fost numit director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere.

- Narcis Neaga, fost director general al CNADNR, redenumita Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in prezent avand functia membru in Consiliul de Administratie al CNAIR, a fost numit director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere.

- Narcis Neaga, fost director general al CNADNR, redenumita Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in prezent avand functia membru in Consiliul de Administratie al CNAIR, a fost numit director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere.

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Doina Gradea a fost validata, miercuri, de Parlament pentru functia de presedinte - director general al SRTV, cu 14 voturi favorabile si patru voturi ”impotriva”, urmand ca plenul Parlamentului sa voteze aceasta propunere.

- Doina Gradea a fost validata miercuri de comisiile reunite de cultura ale Parlamentului in functia de presedinte-director general al SRTV. Au fost 14 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Anterior, plenul reunit al Parlamentului a validat componenta noului Consiliu de Administratie…

- Compania Cupru Min Abrud deruleaza procedura de recrutare si selectie pentru posturile de director general, director financiar si director tehnic. Doua dintre aceste posturi sunt ocupate, in prezent, in regim de interimat, de persoane din interiorul companiei.

- Ionel Danciulescu este noul director general al FC Dinamo. Danciulescu, fost director sportiv, a preluat funcția deținuta de Adrian Mutu, ramasa vacanta dupa plecarea „Briliantului” la FRF. Alexandru David va ramane in funcția pe care o deține, cea de președinte al C.A. „Este o noua provocare pentru…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel Danciulescu va conduce intreaga activitate sportiva a clubului. "Este o noua provocare…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- Ionel Danciulescu (41 de ani) a fost numit astazi in funcția de director general al lui Dinamo, devenind astfel al doilea om ca importanța in club. "Corbul" va ocupa funcția lasata vacanta de plecarea lui Adrian Mutu de toamna trecuta. "Briliantul" a comentat pentru GSP.ro investirea lui Danciulescu…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza…

- Jovan Radosavljevic a fost numit noul director general al Coca-Cola HBC Romania, functie pe care o va ocupa incepand cu 1 mai 2018. In prezent, el conduce operatiunile companiei Pivara Skopje, un joint-venture intre Coca-Cola HBC & Heineken, in FYROM. 0 0 0 0 0 0

- Se prelungeste interimatul la Aeroportul International din Iasi! Monica Nichitus va fi in continuare manager general deoarece nici nu candidat nu a luat concursul pentru acest post. O alta functie ramasa neocupata este cea de director de operatiuni aeroportuare. Monica Nichitus a promovat examenul pentru…

- Se prelungeste interimatul la Aeroportul International din Iasi! Monica Nichitus va fi in continuare manager general deoarece nici nu candidat nu a luat concursul pentru acest post. O alta functie ramasa neocupata este cea de director de operatiuni aeroportuare. Monica Nichitus a promovat examenul pentru…

- Se prelungeste interimatul la Aeroportul International din Iasi! Monica Nichitus va fi in continuare manager general deoarece nici nu candidat nu a luat concursul pentru acest post. O alta functie ramasa neocupata este cea de director de operatiuni aeroportuare. Monica Nichitus a promovat examenul pentru…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, anunta stiripesurse.ro.

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Anterior, el a ocupat funcția de director al Direcției regionalizare…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale(MCSI).

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. "Avand in vedere renuntarea doamnei Elena Petrascu la mandatul de director…

- Elena Petrascu, director general al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), si-a anuntat joi demisia din functie, in Consiliul de Administratie, dupa patru luni de la numire. "Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de director general al Companiei…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Printre primii oameni cu care Lucian Sova a venit in Palatul CFR, imediat dupa numirea sa ca ministru al Transporturilor, s-a aflat și actualul director general interimar al CN Poșta Romana, Elena Petrașcu....

- Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director general la CNCF CFR SA", au spus sursele citate de Agerpres. Cristi Ungurean a fost director general interimar la CFR SA din data…

- Potrivit unor surse citate de Agerpres, Ioan Gavrila este noul director general al CFR SA. Acesta il inlocuiește pe Cristi Ungurean. Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. ”Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director…

- Consiliul Județean Alba organizeaza concurs pentru postul de director general la ”Drumuri și Poduri Locale (DPL) Alba”, la care este acționar unic. De la sfarșitul anului 2017, Liviu Andrei Carja a ocupat funcția director interimar. SOCIETATEA “DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.” solicita depunerea…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Andrusca Danut, ministrul Economiei s a nascut la 19 ianuarie 1969, potrivit www.cdep.ro. Este absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi 2001 . A detinut functiile de director general al S.C. ANDORIX 1991 1994 si al S.C. ULPROD 1993 2014 , administrator…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al BVB, conform unui comunicat al ASF. Tanase il inlocuieste in functie pe Ludwik Sobolewski, cel care a notificat BVB, in data de 27 octombrie, cu privire la demisia sa din…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro,…

- Vlad Stanculescu a fost numit marti, director general al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale Radionav SA, institutie aflata in subordinea Ministerului Transporturilor.Vlad Stanculescu a fost director general al Radionav in perioada 2009 2012. ...

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…