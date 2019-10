Costin Borc: În diverse ministere, se dau concursuri de titularizare pe post pentru toţi amicii "Imi spune cineva (nu spui cine, e persoana insemnata... :) ) ca in diverse ministere, si probabil nu numai acolo, se dau concursuri de titularizare pe post pentru toti amicii. Comisia: aleasa pe spranceana. Subiectele: cunoscute. Candidatii: doar aia care trebuie sa fie numiti. Daca n-ar fi de plans, ar fi de rasul lumii. Partea proasta - pentru ei - e ca aceleasi reguli, facute de asa maniera incat sa le poata folosi ca sa se acopere in orice situatie, vor putea fi folosite si sa se "desfaca" toate clovneriile din ultimii ani. Aveti putintica rabdare... Da-i inainte, stimabile...",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

