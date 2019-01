Costin Banica, JLL Romania: 2019 va aduce o presiune rata de neocupare in sectorul de spatii logistice si industriale. Este dificil de estimat daca cererea noua va fi capabila sa inghita oferta

Stiri pe aceeasi tema

- Raportarea la cursul valutar se face de fiecare data cand o persoana are nevoie sa plateasca online pentru un anumit serviciu sau bun din strainatate sau cand se urmareste simpla realizare a unei tranzactii. Se poate observa ca acesta va fi diferit de la o zi la alta, prezentand fluctuatii mai mari…

- Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo a facut dezvaluiri incredibile despre averea sa și despre investițiile imobiliare facute in Romania. „Situația mea financiara nu ma impinge sa fac aranjamente cu agenții. Am facut și afaceri, am avut o fabrica de confecții…

- Guvernul Ungariei a platit 3 miliarde de forinti, adica aproximativ 9,4 milioane de euro, pentru a achizitiona un tablou semnat de pictorul maghiar Munkacsy Mihaly, transmite agentia de presa MTI.

- CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, anunta atingerea pragului de 5 milioane de metri patrati de suprafata inchiriabila la nivel international, compania intentionand sa-si creasca portofoliul la 10 milioane de metri patrati…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre…

- Piața spațiilor industriale și logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat și a ofertei, dezvoltarea fiind concentrata intr-o serie de orașe mari cu acces la cel puțin o autostrada care faciliteaza transportul și distribuția marfurilor intr-un timp…

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat in trimestrul al treilea un volum total de tranzactii de inchiriere de 73.500 de metri patrati, din care cererea noua a fost de 20.400 metri patrati, la jumatate fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor furnizate de…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie.