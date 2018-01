Stiri pe aceeasi tema

- Ronaldinho s-a retras oficial, anuntul venind din partea fratelui acestuia, cel care-i este si agent. „S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia”, a declarat acesta pentru OGlobo. Apoi,…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Inceputul de vis pe care Florin Andone l-a avut in acest an in La Liga ar putea fi decisiv pentru viitorul internationalului roman. Cu toate ca presedintele lui Deportivo La Coruna l-a caracterizat ca fiind indispensabil pentru alb-albastri, Florin Andone este mai aproape ca oricand pe picior de plecare…

- Șumudica s-a pus rau cu prietenul Gigi Becali: ”E trei clase peste jucatorul lui!”. Comparația care-l va enerva pe patronul de la FCSB. Marius Șumudica a „indraznit” sa se ia de una dintre „perlele” lui Gigi Becali, lucru care risca sa strice prietenia dintre cei doi. Alex Ionița, jucator pe care FCSB…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- Vreme la extreme in lume: mii de oameni blocati in masini pe o autostrada din Spania, din cauza ninsorii, inundatiile ameninta mai multe orase europene, iar in SUA, dupa gerul naprasnic, se anunta noi caderi de zapada.

- Atacantul roman Florin Andone a marcat golul prin care Deportivo La Coruna a terminat la egalitate cu Villarreal, 1-1, in deplasare, duminica, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Turcul Enes Unal a marcat pentru ''Submarinul galben'' (30),…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- Gruparea spaniola Deportivo La Coruna l-a pus pe lista de transferari pe Florin Andone (foto) in urma bataii cu Arribas, de la un antrenament din noiembrie, nefiind de acord nici cu alte ieșiri in decor ale atacantului roman. Pentru internaționalul ...

- Pus pe lista de transferuri de oficialii clubului Deportivo La Coruna, Florin Andone (24 de ani) este dorit in Premier League. Brighton&Hove Albion, locul 12 in prima liga engleza, a inaintat o oferta pentru atacantul roman.

- Imprumutat in aceata toamna de la Watford la Deportivo La Coruna, portarul Costel Pantilimon nu va mai ramane in Spania și din sezonul urmator. Goalkeeper-ul roman de 30 de ani nu a impresionat la Depor, iar spaniolii nu vor actova clauza de cumparare de la Watford. "Deportivo cauta sa cumpere un portar…

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…

- Atacantul român Florin Andone este în lotul lui Deportivo La Coruna pentru meciul de sâmbata cu Celta Vigo din campionatul de fotbal al Spaniei, în timp ce compatriotul sau, portarul Costel Pantilimon, nu a fost convocat, informeaza

- Atacantul roman Florin Andone este in lotul lui Deportivo La Coruna pentru meciul de sambata cu Celta Vigo din campionatul de fotbal al Spaniei, in timp ce compatriotul sau, portarul Costel Pantilimon, nu a fost convocat, informeaza site-ul clubului. Florin Andone s-a refacut dupa accidentarea…

- Un urias din bronz a carui silueta se profileaza pe cerul Constantei, ce imprumuta din culoarea sa schimbatoare marii, aflata la doar cativa metri distanta. Un urias contempland si creatia pusa in slujba oamenilor marii, portul si vestitele sale silozuri. Ati ghicit, este vorba despre statuia inginerului…

- FC Barcelona si-a consolidat pozitia de lider a campionatului Spaniei, dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Deportivo La Coruna, in etapa a XVI-a.Golurile au fost marcate de Suarez (29, 47) si Paulinho (41, 75), anunța News.ro. La Deportivo, Costel…

- Goalkeeper-ul Iker Casillas (36 de ani), devenit rezerva la FC Porto, s-ar putea intoarce in La Liga, dar nu la Real Madrid, clubul pentru care a scris istorie. Conform publicației Mundo Deportivo, "San Iker" e curtat de Deporivo La Coruna, club la care evolueaza romanii Florin Andone și Costel Pantilimon.…

- Sportiva Flavia Ogrezeanu reprezentata secției de tenis de camp a CS Dacia Mioveni 2012 a reușit un parcurs spectaculos in cadrul competiției internationale de tenis ”Ten-Pro Global Junior Tour” organizata de Academia de Tenis ”Rafael Nadal” in Spania. Sportiva din Mioveni, in varsta de 10 ani, s-a…

- În urma cu ceva vreme au aparut zvonuri cum ca ”Regele” fotbalului românesc, Gica Hagi, i-ar fi finanțat cariera Simonei Halep.Conform unor articole publicate în urma cu mai mulți ani, tatal Simonei Halep ar fi împrumutat 500.000 de euro de la Hagi…

- Cupa Ligii Franței 2017, optimi. PSG joaca miercuri seara la ”coșmarul” Strasbourg, singura formație care a batut echipa lui Unai Emery in Ligue 1. Franța, etapa a 16-a. Șoc in Ligue 1: PSG, invinsa la Strasbourg! Tatarușanu, egal la St. Etienne. Lyon urca pe 2. Clasament | VIDEO Miercuri 19.45 Rennes…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Record in Liga Campionilor. Pentru prima oara in istoria celei mai importante competiții intercluburi de fotbal din Europa cinci echipe dintr-o singura țara, Anglia, s-au calificat in optimile de finala: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham și Chelsea, primele patru din postura de…

- Autoritatile spaniole au anuntat marti ca au confiscat intr-un port circa 6 tone de cocaina, cu o valoare estimata de 210 milioane de euro, una dintre cele mai importante capturi de cocaina din Europa, potrivit Ministerului de Interne spaniol, relateaza AFP.Garda civila si politia de frontiera…

- Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Cosmin Contra de la echipa naționala, s-a declarat ingrijorat de situația lui Florin Andone, internaționalul care traverseaza momente dificile la Deportivo La Coruna, unde a ajuns rezerva. "Ne ingrijoreaza ce se intampla cu Andone! El este un jucator important…

- Cristobal Parralo, antrenorul lu Deportivo La Coruna, a luat decizia de a-l exclude din lot pe Florin Andone pentru meciul cu Las Palmas, din Cupa Regelui. "Incercam sa gestionam acest moment cat mai bine posibil. Se intampla la multe echipe un conflict intre doi colegi, dar incercam…

- Scandal imens provocat de un fotbalist roman in Spania. Acesta s-a luat la bataie cu un coechier, iar antrenamentul echipei a fost anulat. Este vorba despre Florin Andone de la Deportivo la Coruna care a avut o repriza pugilistica. Adversarul sau: Alejandro Arribas, conform mediafax.ro.Citeste…

- Dupa ce presa din Spania a scris ca Deportivo La Coruna vrea sa-l vanda pe Florin Andone, președintele clubului a vorbit despre atacantul roman. Tino Fernandez a declarat ca echipa din Galicia nu vrea sa-l vanda pe varful de 24 de ani in perioada urmatoare. "Il apreciez foarte mult pe Florin. Mi se…

- Ajutorarea celor saraci este ''pașaportul catre paradis'' al creștinilor, a spus papa Francisc duminica, in timpul unei slujbe speciale dedicate miilor de oameni saraci veniți din toata Europa, ținuta in bazilica Sfantul Petru, informeaza DPA. Suveranul pontif marcheaza astfel Ziua mondiala…

- Dupa ce a facut mai multe declarații in care spune ca nu ii convine situația de la Deportivo La Coruna, atacantul Florin Andone a fost pus pe lista de transferuri. Presa din Spania anunța ca echipa galiciana vrea sa-l vanda pe Andone, 24 de ani, pentru a face rost de bani pentru a-l cumpara definitiv…

- Brighton si Everton sunt doua dintre echipele care s-au aratat interesate de transferul lui Florin Andone, dar atacantul a fost cel care a hotarat ca nu este momentul oportun pentru a pleca din Spania. Cum lucrurile nu s-au derulat in directia potrivita, Andone pare ca regreta ca nu a plecat: "Am…

- Florin Andone regreta ca a ramas la Deportivo. Fotbalistul roman a declarat intr-un interviu pentru cotidianul spaniol As ca decizia de a ramane la formatia Deportivo La Coruna nu a fost cea mai buna, avand in vedere faptul ca a fost folosit foarte putin in actualul sezon. “Am avut oferte exorbitante.…

- Florin Andone traverseaza momente complicate la echipa de club. De la instalarea lui Cristobal Parralo pe banca lui Depor, romanul și-a pierdut statutul de titular pe care il avea in timpul mandatului lui Pepe Mel. Lucas Perez, unul dintre concurenții lui Andone din primul "11" al lui Depor, a vorbit…

- Dispozititvul de autotestare HIV/SIDA a ajuns, pentru prima data, pe piața din Romania, țara noastra fiind a patra din Europa care poate oferi pacientilor posibilitate de a afla singuri daca sunt sau nu purtatorii acestui virus. In prezent, in Romania, exista peste 14.000 de persoane infectate. “Suntem…

- Ozzy Osbourne va sarbatori cinci decenii de cariera cu un turneu de adio care va dura doi ani si se va incheia in 2020. Anuntul a fost publicat pe site-ul artistului britanic, iar 22 de date de concerte au fost deja stabilite. Pentru aceste concerte, Ozzy Osbourne va fi acompaniat de vechii sai colaboratori…

- Deportivo La Coruna, echipa romanilor Costel Pantilimon și Florin Andone, a caștigat meciul cu Las Palmas - Deportivo. Al cincilea meci al "tricolorului" la Depor și a 3-a victorie. A inceput cu o mare eroare, gol primit printre picioare. S-a revanșat in minutul 85! Inlocuirea antrenorului e o noua…

- Portarul Costel Pantilimon a fost integralist in meciul caltigat de Deportivo La Coruna, scor 3-1, cu Las Palmas, din etapa a zecea a campionatului Spaniei. Alin Tosca a fost titular la Betis Sevilla in partida cu Espanyol, scor 0-1. Florin Andone a fost rezerva la Deportivo La Coruna.Pentru…

- Autoritatile spaniole i-au pus oficial sub acuzare, luni, pe liderii separatisti catalani, pentru rebeliune, razvratire si folosire abuziva a banilor publici. Parchetul General spaniol anuntase inca de saptamana trecuta, de cand Parlamentul catalan a votat proclamarea independentei, ca va…

- La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe litru, iar motorina costa 5,17 lei pe litru. In comparatie cu preturile afisate cu o saptamana in urma, preturile sunt mai mari cu patru bani pe litru, atat la benzina…

- Parlamentul Cataloniei a aprobat cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva si doua abtineri rezolutia care prevede initierea procedurilor de proclamare a independentei Cataloniei fata de Spania si crearea unei republici independente.

- Antrenorul Pepe Mel a fost demis de la Deportivo La Coruna, echipa la care evolueaza Florin Andone si Costel Pantilimon. Pepe Mel a fost demis dupa esecul din meciul de pe teren propriu de luni, cu Girona.In noua etape, Deportivo a inregistrat doua victorii, doua remiza si cinci infrangeri…

- Deportivo La Coruna, echipa fotbaliștilor romani Florin Andone și Cotel Pantilimon, a anunțat marți ca l-a demis pe antrenorul Pepe Mel, dupa infrangerea suferita luni acasa cu Girona (1-2), intr-un meci din etapa a noua a campionatului Spaniei. Deportivo a indicat ca echipa va fi pregatita…

- Deportivo La Coruna, formația la care evolueaza romanii Costel Pantilimon și Florin Andone, a ramas azi fara antrenor, dupa ce clubul l-a demis pe tehnicianul Pepe Mel (54 de ani). Pepe Mel, care se afla pe banca lui Deportivo din luna februarie a acestui an, a fost demis din cauza rezultatelor slabe…

- Formatia Deportivo La Coruna, cu Florin Andone pe teren spre finalul jocului, a fost invinsa, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Girona, in etapa a noua a campionatului Spaniei.Golul gazdelor a fost marcat de Lucas Perez, in minutul 51, din penalti, anunța News.ro.…

- FR Baschet anunta in 13 octombrie despartirea pe cale amiabila de antrenorul Marcel Tenter, care a condus nationala timp de patru ani, ultimele partide oficiale fiind cele de la EuroBasket2017, in grupa C, de la Cluj-Napoca. Tricolorii nu au obtinut nicio victorie in aceasta grupa din care au mai facut…

- Este incredibil cum, cateodata in istorie, omenirea iși pierde rațiunea, lasandu-se redusa la instinctul de turma numai și numai spre a fi condusa spre suferința și saracie. Pentru ca lumea sa se arunce in aer, condiția necesara, dar nu și suficienta, este sa apara o idee, un lider cu aura pregnanta…