Stiri pe aceeasi tema

- A descins la ședintele oficiale ale Guvernului, în momente cheie, pentru a avertiza asupra adoptarii unor decizii extrem de nocive pentru români. A folosit toate instrumentele legale și constitutionale avute la dispoziție pentru respingerea proiectelor PSD periculoase pentru România…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate și complexe artiste din Romania, da startul celui de-al doilea turneu din cariera sa. COSMOS reprezinta o poveste inspirata din trairile, sentimentele și emoțiile artistei, exprimate atat prin intermediul pieselor, cat și prin poeziile din cartea albumului.…

- Faptul ca Romania a dat procurorul-sef european se datoreaza in primul rand presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, sambata, la Iasi, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Victoriile presedintelui Klaus Iohannis in materie de politica externa, care de fapt aduc succesele viitoare din politica externa,…

- Presedintele PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, reactioneaza si taxeaza dur deciziile Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, de a contracta noi imprumuturi de la populatie si de pe pietele externe, la niste dobanzi uriase, in conditiile in care Guvernele PSD din ultimii 3 ani au imprumutat excesiv,…

- "Cu multa munca, am reusit sa ajungem aici, sa cream un concept care este un mesaj de apropiere catre comunitate, prin care noi incercam sa facem lucruri frumoase pentru tineri si pentru comunitate. Prin ComeToSEAus, avem cinci directii strategice pentru care am scris acest proiect si incercam sa…

- Artiști din șase țari participa, in perioada 11 – 24 august 2019, la Simpozionul Internațional de Arte Vizuale „HUMAn” de la Cucuteni (judetul Iași), organizat de Atelierul de Arta Ionela-Sandrina Mihuleac. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, este partener in…

- Campanie de informare neobisnuita, la frontiera. Un grup de voluntari vor imparti, vineri si sambata, mii de pliante cu informatii despre cum se va vota prin corespondenta in afara granitelor Romaniei. Cei vizati de campanie sunt romanii care muncesc in strainatate si vin acasa in aceasta perioada…

- Deputatul USR Catalin Drula il acuza pe Sorin Grindeanu, seful ANCOM, despre care LIBERTATEA a scris ca a fost, cu consiliera sa Miss Buzau, intr-o deplasare in Insulele Azore, pe bani publici, ca nu a implementat sistemul AML/ESL (trimitere automata a locației de pe telefon la apelurile de urgența).…