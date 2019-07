Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua editie Insula Iubirii, difuzata aseara la Antena 1, a scos la iveala faptul ca Alexandra nu ii este indiferenta lui Aurel. Reintalnirea cu femeia alaturi de care a avut cea mai lunga relație a fost pentru Aurel pe cat de neprevazuta, pe atat de naturala. Barbatul a incurajat-o pe aceasta…

- Alexandra a venit la „Insula Iubirii” pentru a-l aduce pe Aurel pe drumul cel bun și spera sa faca acest lucru posibil. Imediat ce blondina a ajuns in resort, Aurel a avut o reacție extrem de acida la adresa ei și chiar au schimbat cateva replici dure.

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Nunta de la Purimuntra dintre Aurel și Dana, difuzata aseara, in cea mai noua editie Insula Iubirii de la Antena 1, a facut-o pe Diana sa ia decizia de a renunța la brațara și a ramane in concurs doar pentru a-și reface imaginea din sezonul trecut in fața telespectatorilor.

- Soc la "Insula Iubirii"! Dana, ispita de care Aurel era indragostit pana peste cap, a parasit competitia in aceasta seara. Locul ei insa, a fost luat de nimeni alta decat fosta lui iubita, Alexandra!

- Rivalitatea dintre Costas si Aurel continua si in aceasta editie a emisiunii "Insula Iubirii". Aurel a stricat meciul de volei de pe insula baieților, apoi a lovit toate ispitele cu mingea, iar Costas nu a ramas indiferent si a comentat cele intamplate.