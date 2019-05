Stiri pe aceeasi tema

- Situație nemaiintalnita la Insula Iubirii, in episodul al treilea, sezonul cinci, unde Costas, iubitul Geaninei, a avut prima intalnire cu ispita Nicoleta, insa lucrurile nu au fost deloc in regula intre ei.

- Armonia primei seri in Thailanda a fost spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Daca pentru cele patru fete, care au ajuns pe Insula Iubirii in cel de-al cincilea sezon, acceptarea se face cu pași mici și tematori, pentru partenerii lor ramași…

- A inceput visul barbatilor si cosmarul femeilor, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii! Primele raze ale soarelui au adus straluciri ademenitoare pentru cei patru concurenți, deoarece ispitele Maria, Nicoleta, Bianca si Dana, patru femei irezistibile, au intrat in camerele in care se aflau cuplurile.

- Dupa ce Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", a facut un live pe internet alaturi de Mircea si a acuzat-o pe fosta concurenta ca vinde o dieta periculoasa, se pare ca relatia de prietenie dintre cei doi s-a spulberat.

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Dupa ce si-a pus fanii pe jar, Maria Ilioiu a dat cartile pe fata si a vorbit la "Star Magazin" de la Antena Stars despre presupusa noua relatie. Ispita de la "Insula Iubirii" s-a pozat la bratul unui barbat misterios si toata lume a vrut sa stie cine este acesta.

- Sezonul 5 „Insula Iubirii” va incepe in curand la Antena 1 și deja au fost deja dezvaluite trei dintre ispitele care vor testa relațiile in sezonul 5: doua masculine și una feminina. La finalul sezonului 4, telespectatorii au aflat ca Ionuț Gojman, concurent alaturi de Mirela, se va intoarce in sezonul…