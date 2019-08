Stiri pe aceeasi tema

- Noul primar al Atenei, Costas Bakoyannis, descendentul uneia din cele mai influente familii din politica elena, a depus duminica juramantul, angajandu-se sa faca din capitala Greciei, unde criza a lasat urme vizibile, o metropola europeana 'sigura, curata si stralucitoare', relateaza AFP potrivit…

- Cutremur de 5,1grR in Grecia resimtit in Attica, unde traiesc 1/2 din eleni În Grecia s-a produs, astazi, un seism cu magnitudinea 5,1 în capitala tarii, Atena, la ora locala 14:12. Corespondenta RRA, Mihaela Lambrinidu, a precizat ca seismul a fost de scurta durata, dar…

- Intrebat daca Grecia va ajunge in 2019 la un excedent bugetar primar de 3,5% din PIB, oficialul a declarat: "Nu vad un deficit fiscal in 2019".Creditorii internationali ai Greciei si-au exprimat temerile ca tinta va fi ratata dupa ce noul premier, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, a anuntat…

- Intrebat daca Grecia va ajunge in 2019 la un excedent bugetar primar de 3,5% din PIB, oficialul a declarat: "Nu vad un deficit fiscal in 2019".Creditorii internationali ai Greciei si-au exprimat temerile ca tinta va fi ratata dupa ce noul premier, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, a anuntat…

- Noul premier Kyriakos Mitsotakis a fost învestit oficial luni, la Palatul prezidențial din Atena, dupa victoria neta la alegerile parlamentare de duminica, scrie AFP. Conform tradiției din Grecia, unde statul și biserica nu sunt separate, Kyriakos Mitsotakis, liderul conservatorilor, a…

- Cei doi au convenit in aceasta convorbire ca transferul de putere sa se faca luni, imediat dupa ce Mitsotakis va depune juramantul in fata presedintelui Prokopis Pavlopoulos in cadrul unei ceremonii programate pentru ora 10:00. Alexis Tsipras a recunoscut infrangerea partidului sau Syriza…

- Cei doi au convenit in aceasta convorbire ca transferul de putere sa se faca luni, imediat dupa ce Mitsotakis va depune juramantul in fata presedintelui Prokopis Pavlopoulos in cadrul unei ceremonii programate pentru oral locala 10:00 (13:00 GMT). Alexis Tsipras a recunoscut infrangerea partidului…

- O ploaie torențiala a inundat mai multe strazi și locuințe din București. Locuitorii din cartierele Rahova și Pantelimon s-au trezit cu apa in case și au ieșit in curți, grabiți, in pijamale pentru a-și salva lucrurile. Urmeaza ore și chiar zile cu vreme și mai rea in Capitala.