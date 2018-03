Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o interventie telefonica la Romania TV, in emisiunea moderata de Victor Ciutacu, Elena Udrea a declarat ca locuieste in San Jose dar nu impreuna cu Alina Bica. Deocamdata sta la un hotel dar, probabil, o sa gaseasca „o varianta mai calda decat o camera de hotel” in perioada de sarcina.

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Curtea Suprema judeca un nou termen in dosarul Alinei Bica, fosta sefa a DIICOT, aflata acum in Costa Rica. Avocatul ei ar putea sa depuna noi documente medicale, dupa ce la ultima infatisare a sustinut ca starea de sanatate nu ii permite Alinei Bica sa revina in Romania, scriu cei de la Digi24.Citeste…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Elena Udrea a recunoscut ca unul dintre principalele motive pentru care a calatorit Costa Rica a fost revederea cu prietena sa, Alina Bica. Udrea a dezvaluit ca fosta șefa a DIICOT se afla intr-o stare precara, dupa ce s-a mutat in țara aflata in America Centrala.Citește și: Elena Udrea se…

- Ca tot am vazut ca multa lume o plange pe Alina Bica, fosta sefa a DIICOT-ului. N-aveti de ce fratilor. A fost o ticaloasa si o nenorocita ca si alti stalpi ai sistemului de represiune instalat in Romania de derbedeul Basescu cu sprijinul intersat al unor institutii din strainatate. Ce-mi place este…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Jurnalistul Sabin Orcan anunța ca Elena Udrea ar fi parasit țara, in pragul unor noi procese penale, iar țara de destinație ar fi Costa Rica. In aceasta țara, cu care Romania nu are acord de extradare, se afla Alina Bica, inculpat cu care activitatea infracționala a Elenie Udrea are multiple interferențe.…

- Condamnata in prima instanta in doua dosare de coruptie, fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a depus intr-unul dintre dosarele in care este judecata un document medical semnat de un medic din San Jose, Costa Rica, potrivit careia Bica ar suferi de mai multe afectiuni.

- "Se implinesc exact 5 ani de cand pe 5 ianuarie 2013 domnul Dumbrava a sunat-o pe Alina Bica si i-a cerut sa mearga la arestare cu un inculpat. Nu va dau numele, era un dosar la Alina Bica. Eram cu Alina Bica la momentul acela, a fost sunata de Dumbrava si i-a cerut sa mearga la arestare marti pe…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

