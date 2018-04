Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 2 APRILIE. Cea mai noua concurenta la Exatlon, Geanina Stana, a avut o evoluție remarcabila imediat ce a fost introdusa im echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat laudata și apreciata de coechipierii sai, pentru ca a adus un plus de valoare echipei! EXATLON 2 APRILIE. Inca de la prima ei evoluție,…

- Rezultatul alegerilor prezidențiale din Egipt arata ca Abdel Fattah Al-Sissi a castigat alegerile prezidentiale cu peste 90% din voturile exprimate. Participarea la urne a fost, insa, sub 50%, citeaza Agerpres AFP. Rezultatele preliminare arata ca Sissi a obtinut 92% din voturi, cu o rata de participare…

- Candidatul socialistilor la functia de primar de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca era previzibil ca liderul PAS, Maia Sandu, va decide sa-l sprijine in campania electorala locala pe candidatul PPDA, Andrei Nastase, pentru ca „se intoarce o veche datorie”.

- Seful statului egiptean Abdel Fattah el-Sisi, care conduce un regim autoritarist, este aigur de realegerea sa in scrutinul prezidential care a inceput luni si a carui miza principala este participarea la vot, relateaza AFP. Intr-o scoala din cartierul instarit Heliopolis, plasata sub un dispozitiv…

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit la Antena 3, despre cine ar putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Klaus Iohannis - candidat la președinția Romaniei - ar putea pleca…

- Candidatul PL pentru functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, i-a sugerat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca responsabilitatea pentru castigul lui Igor Dodon la prezidentiale este pe umerii democratilor. Afirmatia liberalului vine in contextul acuzatiilor lansate de catre Plahotniuc la adresa…

- Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani, este caștigatorul alegerilor prezidențiale desfașurate duminica in Rusia. Putin va conduce țara inca 6 ani, dupa ce se afla la conducere de aproape 20 de ani. Rezultatele au fost anunțate dupa numararea a peste 99% din voturi. Putin a obținut peste 76 % din voturi…

- Vladimir Putin a obtinut 77% din voturi si a castigat alegerile prezidentiale din primul tur, arata rezultatele exit poll publicate de Fondul „Opinia Publica” (FOM). Conform exit poll-ului FOM, candidatul Partidului Comunist al Federatiei Ruse, Pavel Grudinin, a obtinut 11,8% ...

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, dupa ce au fost numarate 99% dintre circumscriptiile electorale, relateaza site-ul agentiei...

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli - transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne - in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Rusia a denuntat vineri o "ingerinta" a Kievului in afacerile sale interne, dupa decizia autoritatilor ucrainene de a refuza alegatorilor rusi accesul la consulatele din tara lor pentru a vota la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza AFP.

- Tot atat de important ca si congresul PSD, consiliul national al PNL a trecut aproape neobservat. Liberalii au luat decizii mai concrete, in schimb nu au avut parte de scandal. Deci nici de prea multa atentie. Daca la PSD s-a ales structura de putere, la PNL s-a anuntat tandemul electoral pentru…

- "Nu am stabilit asta. PSD are o strategie pentru Cotroceni, dar inca nu si-a stabilit candidatul, pentru ca eu nu vreau sa stabilim candidatul de acum. Pur si simplu. Strategie pentru prezidentiale, pentru europarlamentare, pentru alegerile locale si parlamentare normal ca avem. E mult prea devreme",…

- Partidul Social Democrat are o strategie pentru alegerile prezidentiale din 2019, dar inca nu si-a stabilit candidatul, a anuntat, luni seara, presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca numele candidatului social-democrat pentru Cotroceni nu va fi…

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!).

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Partidul Democrat ar merge in alegerile locale repetate din Chișinau, dupa scenariul din plebiscitul prezidențial. Cel puțin asta este reacția lui Andrei Nastase, dupa declarațiile liderului PD, Vladimir Plahotniuc.

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters.Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters. Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- Fostul premier și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, Victor Ponta, iși anunța intenția de a candida din nou. Ponta a explicat ca nu va candida in anul 2019, dar ia in calcul o candidatura in 2024 sau in 2029.Intrebat daca va mai candida la prezidențiale, Victor Ponta a raspuns ca…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Candidatul la președinția rusa, Xenia Sobciak, a depus o cerere la Curtea Suprema a Rusiei, solicitând anularea înregistrarii candidaturii lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale, scrie Radio Liberty, scrie paginaderusia.ro În declarația sa, Sobciak subliniaza ca…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern. "Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou.…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat luni ca parlamentarii partidului sau vor vota impotriva raportului Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. "Bine v-am regasit in Parlamentul paralel, Parlamentul paralel cu realitatea si problemele cetatenilor romani! Kafka si Marquez,…

- Lovitura incredibila incasata de Klaus Iohannis. Se pare ca seful statului nu mai este in pole position pentru un al doilea mandat de presedinte. Analistul politic, Cozmin Gusa, devoaleaza marea surpriza. Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019,…

- Conservatorul Nikos Anastasadis a fost reales duminica presedinte al Ciprului in al doilea tur de scrutin, obtinand intre 54,5% si 59,5% din voturile exprimate, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne si date publicitatii de postul public de televiziune RIK, informeaza EFE. …

- Prezentatoarea TV Ksenia Sabciac, care candideaza pentru alegerile prezidențiale din Rusia, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru Duma de Stat in 2021. Imediat dupa alegerile din martie, ea va incepe sa-și formeze mișcarea.

- Sauli Niinisto, presedintele in exercitiu al Finlandei, a castigat, duminica, inca din primul tur, alegerile prezidentiale din aceasta tara, adunand peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele cipriot conservator Nicos Anastasiades a obtinut, duminica, cel mai mare numar de voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrutin marcat de absenteism. In turul doi, peste o saptamana, el il va infrunta pe candidatul de stanga Stavros Malas, scrie News.ro.

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP. "Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Florin Oancea este noul președinte al liberalilor deveni. Alegerile pentru desemnarea președintelui organizației municipale a PNL Deva s-au incheiat in urma cu puțin timp. Din totalul de 95 de voturi, Florin Oancea a obținut 85 de voturi. In cursa pentru șefia PNL Deva s-a inscris și Mirel…

- Fostul președinte al PSD este de parere ca actualul lider al social-democraților, Liviu Dragnea este cel care va candida la alegerile prezidențiale și va avea susținerea partidului pentru aceasta funcție, in ciuda problemelor sale penale. Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul…

- Candidatul la alegerile prezidentiale egiptene Sami Anan, general in retragere, a fost arestat si dus intr-un loc necunoscut, a afirmat marti un purtator de cuvant al campaniei sale electorale, Mahmoud Refaat, citat de agentia DPA.Potrivit sursei, 30 de membri ai campaniei electorale a lui…

- Simona Halep, prima imagine și prima declarație de dupa minunea din turul 3. Imediat dupa joc, și-a oblojit ranile. „Cu siguranța a fost un meci foarte greu și foarte lung. Nu am mai jucat un set așa lung. Am caștigat cu inima. Sunt aproape moarta, dar a fost frumos. Sunt foarte fericita ca am caștigat.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, chiar daca partidul din care face parte nu il va desemna drept candidat la viitorul Congres. 0 0 0 0 0 0

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…