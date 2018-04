Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de centru-stanga Carlos Alvarado a castigat detasat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, intrunind 60,66% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate oficial duminica seara dupa numararea a peste 90% din voturi, transmite AFP. Acest fost ministru al Muncii, in varsta…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane, printre care o fetita in varsta de 13 ani, a ajuns in raul Olt, duminica dimineata, pe DN 7, in apropiere de orasul Brezoi, copila fiind salvata de un alt participant la trafic. Parintii sai sunt cautati de scafandri.

- La data de 27.03.2018, procurori din cadrul DI.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Galati si au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatelor CORTEL NICOLETA in varsta de 27 de ani, CORTEL TEODORA in varsta de 30 de ani si, respectiv punerea in miscare a actiunii…

- Varsta de pensionare, valoarea punctului de pensie, sunt unele dintre cele mai discutate subiecte atat ale angajatilor, cat si ale pensionarilor. Iar, in ultima perioada, guvernantii au tot facut anunturi privind majorarea pensiilor, impozitarea acestor venituri, modificari privind pensiile in functie…

- Vești-șoc din Costa Rica acolo unde Elena Udrea a pierdut un copil din cei doi gemeni pe care ii aștepta. Potrivit informațiilor pe care le deținem, pe 13 martie la un control, Udrea a aflat aceasta veste și atunci medicul i-a recomandat sa stea 22 de zile la pat. Imediat dupa fertilizarea…

- De la 1 aprilie curent, pensiile pentru limita de varsta și cele de dizabilitate vor fi indexate cu 6,6%, potrivit unei hotarari aprobate astazi de Executiv. Astfel, marimea medie a pensiei pentru limita de varsta se va majora cu 96,36 de lei, pensiile de dizabilitate vor spori in medie cu 75,82 lei,…

- In general, 8 martie e prilej de promovare a femeilor vizibile, celebre, femei importante – medici, profesori, manageri, femei de succes. 8 martie, insa, este și ziua femeilor pe care nu le cunoaște decat familia ori cel mult vecinii, și a femeilor care robotesc anonime in posturi și funcții prea puțin…

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…

- Directia de Sanatate Publica Galati a primit confirmarea unui nou caz de gripa in judetul nostru. Este vorba despre o femeie in varsta de 56 de ani. Aceasta este internata la Spitalul de Boli Infectioase Galati. "A fost confirmat al 19-lea caz de gripa sezoniera in judetul Galati, in acest sezon rece.…

- Un conducator auto nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers inapoi. Acesta a acroșat o femeie care aștepta intr-o stație de transport public de persoane. In cadere, femeia lovita a fost prinsa de o alta femeie in varsta de 72 de ani, care a alunecat intr-o rigola de circa 1 metru, potrivit…

- Antreprenorii care vor crea locuri de munca in sate si cei care vor angaja persoane cu dizabilitati vor primi subventii de la stat. Cel putin asta isi propune Ministerul Sanatatii si Muncii, care a elaborat un proiect de reducere a ratei somajului.

- Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor. Aceasta informație reiese din cele transmise de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de…

- DNA 2017, in cifre: 329 persoane trimise in judecata, 713 condamnate definitiv Activitatea DNA pe anul 2017, transpusa in cifre, arata ca procurorii au trimis in judecata mai multi demnitari, intre care trei ministri, un senator, iar pe baza rechizitoriilor intocmite au fost condamnati definitiv trei…

- La data de 25 februarie a.c., ora 15.10, un tanar in varsta de 18 ani din municipiul Adjud, in timp ce conducea un autoturism de teren pe strada Republicii din municipiul Adjud, a efectuat virajul la stanga pe bulevardul Garii, fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism, care circula regulamentar…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ…

- 17 cazuri de gripa au fost inregistrate in ultima saptamana, la nivelul judetului Vaslui, potrivit unei informari a Directiei de Sanatate Publica. Din datele furnizate de autoritatile sanitare, in aceeasi perioada au fost inregistrate 1.111 infectii ale cailor respiratorii superioare si 294 de pneumonii.…

- În aceasta noapte, la Balti toate, patru persoane dintr-o familie au fost gasite fara suflare în propria lor locuinta, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii Exceptionale. La ora 18.20, la Serviciul 901 a fost recepționat un apel. Oamenii legii au mers la fata locului,…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Asociația Mioveni-Landerneau, Centrul Cultural Mioveni și Asociația profesorilor de limba franceza Argeș au organizat sambata, 3 februarie 2018, a treia editie a Festivalului de Clatite. Obiectivul festivalului a avut o dubla dimensiune: distractiva și caritabila. Participantele la festival au aflat…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Anunțuri de ultima ora ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Imediat dupa investirea cabinetului Viorica Dancila, Vasilescu a spus care este soarta legii pensiilor și cand ar putea fi gata aceasta. "Trebuie facute calcule si reorganizari la Casa de pensii. Cand legea pensiilor va fi adoptata…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- In noaptea de 20/21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a intrat in locuinta sa si a determinat-o sa-i dea suma de 6.300 de lei. Imediat au fost demarate activitatile de cercetare, iar in mai…

- Rata somajului a inregistrat o crestere la nivel national, la sfarsitul lunii decembrie, 4,02%, mai mare cu 0,75 procente fata de aceeasi perioada din anul precedent, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Peste 350 de mii de persoane erau inregistrate in evidentele agentiilor…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie 2018, politistii…

- Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, retinut de DNA pentru trafic de influenta Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta. Anchetatorii precizeaza ca în 2013, în calitate de…

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Cu pruncul la piept, Andreea isi leagana si ea durerea in... surdina. La doar 19 ani, fata se simte bantuita si haituita de propriul barbat. Omul cu 17 ani mai in varsta decat ea, omul care, acuza tanara, i-ar fi transformat viata in cel mai oribil cosmar.

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Incendiul a fost provocat de un frate mai mare care s-a jucat cu chibriturile in casa, incendiind niste haine. Imediat, baiatul s-a speriat si a iesit din casa, lasandu-si insa fratele in camera in care se manifesta focul. „La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de ambulanta, care a gasit minorul…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a 9 persoane, a avut loc, joi dupa-amiaza, în jurul orei 13.00, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla.Conform primelor cercetari, un barbat in varsta de 60 de ani din localitatea Borleasa, jud. Bistrita Nasaud, conducea un autoturism…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Un tanar sirian in varsta de 18 ani a ucis o persoana și a ranit mai multe persoane dupa ce le-a atacat cu cuțitul. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in Irlanda de Nord, iar tanarul de 18 ani a injunghiat mai multe persoane. In prezent, poliția a reținut un tanar din Siria dupa…

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- Lista locurilor de munca încadrate în condiții deosebite, în temeiul carora se acorda pensie pentru limita de vârsta în condiții avantajoase, se propune a fi actualizata. Un proiect de hotarâre de Guvern a fost elaborat de catre Ministerul Sanatații, Muncii și…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor pentru pasageri soldate cu victime. Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese…