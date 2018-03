Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a obtinut Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, miercuri, cu ocazia unei festivitati in care presedintelui COSR, Mihai Covaliu, i-a fost inmanata o diploma prin care Casa Regala continua traditia de colaborare cu forul olimpic…

- COSR intra sub Inaltul Patronaj al Majestații Sale Custodele Coroanei Romaniei. Evenimentul are loc miercuri. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, va vizita miercuri, 21 martie, de la ora 12,00, sediul Comitetului Olimpic si…

- Miercuri, 21 martie 2018, incepand cu ora 12:00, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, va vizita sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman de la Arcul de Triumf pentru a acorda Inaltul Patronaj forului Olimpic. Hotararea de…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis luni AGERPRRS, Custodele Coroanei…

- Presedintii celor doua Camere si-au retras de la Parlament proiectul referitor la statutul Casei Regale. La finantarea Casei Regale de catre stat, mai exact. Optimistii care cred ca acesta este un pas inapoi vor fi profund dezamagiti, nu este vorba despre renuntarea la proiect ci doar despre ”reconsiderarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca pentru Palatul Elisabeta, Casa Regala nu ar trebui sa plateasca chirie, ci sa il primeasca in folosinta, asa cum se intampla si cu alte ONG-uri care folosesc gratuit spatii ale statului.

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au retras proiectul privind statutul Casei Regale din procedura legislativa. Tariceanu spune ca motivul tine de definirea statutului acestei, Casa Regala neputand fi un ONG, dar spera ca legea sa fie adoptata…

- Liderii PSD-ALDE renunta la L. de reglementarea a statutului Casei Regale Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a retras din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…

- DOLIU LA CASA REGALA. VEZI de ce a decis Printul sa-si puna capat zilelor! Avea numai 39 de ani.FOTO Casa Regala a Romaniei este in doliu. Printul de Hohenzollern a decis sa-si puna capat zilelor. Acesta ar fi facut parte din lista de succesiune a Casei Regale a Romaniei. Casa Regala a Romaniei este…

- Prezent la FIS Children Trophy din Poiana Brasov, competitie internationala de schi alpin dedicata juniorilor din 10 tari, Mihai Covaliu (40 de ani), presedintele COSR, a vorbit despre viitorul acestui sport, despre Jocurile Olimpice de iarna care s-au incheiat recent si despre demisia Laurei Badea…

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- Premierul Viorica Dancila ia pranzul cu familia regala, la Palatul Elisabeta. Dupa investirea in funcție a noului Guvern, s-a decis ca familia Regala sa ramana la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobilul care fusese primit de Regele Mihai ca locuința de stat in calitatea sa de fost suveran.…

- Pe agenda Vioricai Dancila figureaza, vineri, un pranz de lucru cu reprezentantii Casei Regale. Astfel ca, premierul a ajuns vineri, cu mai putin de 20 de minute inainte de ora 13, la Palatul Elisabeta. A fost intampinata de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, dar si de sotul acesteia, Principele…

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru, care a reusit cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, ca locul 7 ocupat la sanie la Jocurile de la PyeongChang reprezinta incununarea muncii sale de pana acum. ''A fost supergreu, ma bucur…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a organizat, la Gangneung, oras care gazduieste intrecerile desfasurate pe gheata, Gala Romaniei la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, in cadrul careia a marcat Centenarul Marii Uniri de la 1918, informeaza site-ul COSR. La eveniment au luat parte presedintele COSR,…

- E tensiune la Casa Regala. Iubita Prințului Harry, actrița Meghan Markle, se gandește serios la renunțarea la casatoria cu iubitul ei. Logodnica Prințului Harry trece prin momente delicate deoarece tanara nu se poate acomoda cu viața din familia regala.Actrița in varsta de 36 de ani nu mai suporta protocolul…

- Casa Regala a Romaniei va putea folosi Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. "Imobilul "Palat Elisabeta" a fost pus la dispoziția Majestații Sale Regelui Mihai I, in calitatea sa de fost șef al statului roman, pe durata vieții Majestații Sale, conform Legii nr. 406/2011 – privind acordarea…

- Casa Regala a ajuns la o ințelegere cu Guvernul și va ramane momentan in Palatul Elisabeta. Aceasta, insa, nu e o decizie definitiva. Conform prevederilor legale, dupa moartea Regelui Mihai I, moștenitorii sai aveau la dispoziție 60 de zile pentru a elibera Palatul Elisabeta, imobil care fusese oferit…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, ca are sperante in privinta sanselor sportivilor din Romania la JO de la PyeongChang, subliniind ca la astfel de competitii se pot intampla minuni si participantii se autodepasesc. "Este foarte important…

- Federatia va fi condusa de Marius Florea, actual secretar general. Pe 29 martie anul trecut, in urma votului secret, din partea reprezentantilor tuturor cluburilor de scrima din Romania, Laura Badea a castigat alegerile cu 32 de voturi, in timp ce Marius Florea a strans doar 18 voturi. Postul…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, ca isi pune sperante in toti cei 28 de sportivi romani care vor participa la JO de la PyeongChang (9-25 februarie), precizand ca la "Jocurile Olimpice se intampla minuni". "E foarte important…

- Jocurile Olimpice de Iarna se desfașoara in perioada 9 februarie - 25 februarie, la Pyeongchang, Coreea de Sud, lotul Romaniei fiind format din 28 de sportivi. Competiția va fi transmisa pe programele TVR și pe Eurosport. Astazi, intr-un eveniment susținut la Izvorani, Mihai Covaliu, președintele Comitetului…

- Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni de stiri si dezbateri difuzate de posturile de televiziune in perioada 10-12 noiembrie, pentru modul in care au fost abordate subiecte legate de relatiile din interiorul…

- Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 7-25 februarie, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie, cu…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, dupa finala de la Australian Open pierduta de Simona Halep, ca jucatoarea romana de tenis este o "sportiva fabuloasa" si i-a transmis sa tina capul sus pentru ca este alaturi de ea. "Capul…

- Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani…

- Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura…

- Andrew Popper, șeful Casei Regale, a declarat la o televiziune de stiri ca cele doua castele Peles si Pelisor au fost date Ministerului Culturii pentru o chirie foarte mica, dar ca institutia nu le-a întretinut, asa cum promisese.

- DupAƒ cAƒdrea Guvernului Tudose, ostil Casei Regale, Principesa Margareta negociazAƒ cu RAAPPS prelungirea termenului pA¢nAƒ la care poate rAƒmA¢ne la Palatul Elisabeta. Termenul legal expirAƒ A®n data de 5 februarie. AZntre timp, Parlamentul va adopta legea iniAiatAƒ de PSD-ALDE privind statutul Casei…

- Dupa cadrea Guvernului Tudose, ostil Casei Regale, Principesa Margareta negociaza cu RAAPPS prelungirea termenului pana la care poate ramane la Palatul Elisabeta. Termenul legal expira in data de 5 februarie. Intre timp, Parlamentul va adopta legea initiata de PSD-ALDE privind statutul Casei Regale,…

- Dan Barna, presedinte USR: „Nu putem face din Casa Regala un fel de OPC sau APIA” Seful USR nu este de acord cu transformarea Casei Regale in institutie publica finantata de la buget. Barna si-a anuntat participarea la mitingul de protest care va avea loc sambata seara in Cluj-Napoca. „Sustinem…

- Autor: Octavian ANDRONIC Coaliția, scapata ca prin urechile acului de o criza prelungita grație calculelor corecte facute de președinte, evalueaza pierderile și ciștigurile rezultate din aceasta noua lepadare de premier STOP Dupa unul cam autist și altul prea grobian, pare sa se fi ciștigat unul…

- Detalii despre nunta Principelui Nicolae cu Ana Maria Binder. Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae. Și-a pierdut titlul de ”Principe” și eticheta ”de Romania” dupa ce i-a maniat…

- Cele 40 de nopti trecute de la inmormantarea Regelui Mihai par sa fi fost sfetnici buni pentru cuplul ajuns la carma Casei Regale. Principesa Margareta a ajuns la ginduri mai bune din moment ce i-a permis nepotului Nicolae sa participe la parastasul Regelui Mihai. Si asta nu de la usa bisericii, ci…

- Astfel, Principesa Margareta s-a implicat activ in societatea romaneasca imediat dupa caderea regimului comunist, fiind totodata singura care a avut o implicare permanenta in Romania. „Principesa Margareta, imediat dupa caderea comunismului, in ianuarie 1990, a venit in Romania cu un convoi…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Guvernul a dat aviz negativ proiectului prin care Casa Regala primea Palatul Elisabeta pentru 49 de ani, mai ales dupa ce reprezentantii acesteia au venit cu o „solicitare de inchiriere putin ciudata“ prin care voiau ca un an sa stea gratis in cladire, apoi sa poata…

- Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. "Potrivit art. 1, alin. (2) si (4), din Constitutia Romaniei, Forma de guvernamant a statului roman este republica, statul se organizeaza potrivit principiului separatiei puterilor,…

- Guvernul, aviz negativ initiativei legislative referitoare la Casa Regala Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, initiativa care apartine sefilor celor doua Camere ale Parlamentului. Potrivit acesteia, Casa…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca RA-APPS din partea Casei Regale a primit o ofera de chirie pentru Palatul Elisabeta, dar conditia impusa a fost o perioada de gratie de un an, ceea ce, din punctul sau de vedere, &"nu merge&".

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca RA-APPS din partea Casei Regale a primit o ofera de chirie pentru Palatul Elisabeta, dar conditia impusa a fost o perioada de gratie de un an, ceea ce, din punctul sau de vedere, ”nu merge”.

- Cabinetul Tudose a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.

- Decesul Regelui Mihai I, in 5 decembrie 2017, a fost considerat unul dintre cele mai importante momente ale anului care s-a incheiat. Ce se intampla acum cu membrii Casei Regale si controversele legate de ajutorul pe care autoritatile vor sa...

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Premierul Mihai Tudose a precizat ca nu este de acord ca Palatul Elisabeta, acum în proprietatea statului, sa fie cedat urmașilor Regelui Mihai. ”Tot respectul pentru regele Mihai, pentru ce a reprezentat în istorie, pentru ce a fost pâna…

- "Nevoia de a reglementa functionarea Casei Regale ca fundatie sau altfel de institutie din punctul meu de vedere este obligatorie. Este o discutie pe care o vom purta, in mod serios, in februarie in Parlament si sper si in societate daca, cum si cat statul roman trebuie sa ajute Casa Regala a Romaniei.…

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…