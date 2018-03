Stiri pe aceeasi tema

- Urmand tradiția de cinci generații a Familiei Regale a Romaniei, Custodele Coroanei romane a inmanat certificatul de Inalt Patronaj al Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. Ceremonia a avut loc la Casa Olimpica a Romaniei, aflata langa Arcul de Triumf, pe un teren oferit de Regele Ferdinand I sportului…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a obtinut Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, ieri, cu ocazia unei festivitati in care presedintelui COSR, Mihai Covaliu, i-a fost inmanata o diploma prin care Casa Regala continua traditia de colaborare cu forul olimpic national. Mihai…

- Miercuri, 21 martie 2018, incepand cu ora 12:00, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, va vizita sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman de la Arcul de Triumf pentru a acorda Inaltul Patronaj forului Olimpic. Hotararea de…

- Romania are ca obiectiv patru medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre…

- Devis Mangia, tehnicianul lui U Craiova, a vorbit dupa ce echipa sa a caștigat primul meci din play-off, 1-0 pe teren propriu cu Astra Giurgiu. "Sunt fericit, echipa a facut un meci bun, a controlat partida. Nu vreau sa repet atat de mult, dar echipa a avut cateva greșeli tehnice din cauza starii gazonului.…

- A fost a doua vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018. In luna februarie, Principele Radu a vizitat Emiratele Arabe Unite, pentru promovarea invațamantului superior romanesc in țarile Golfului. Familia Regala romana a mai vizitat Marocul in anii 2005 și 2014 și s-a intalnit, in diverse…

- CSU Craiova este considerata outsiderul la titlu in acest sezon, insa distanța pana la primul loc, ocupat de CFR Cluj, este de doar patru puncte, iar de FCSB, locul doi, de doar doua puncte. In ciuda acestui aspect, Denis Mangia, antrenorul oltenilor, incearca sa-și adoarma adversarele, și afirma ca…

- Un barbat a decedat și alte doua femei au fost ranite, in urma unui accident de circulație ce a avut loc joi, pe DN 54A, in localitatea Gura Padinii, județul Olt. Autoturismul in care se aflau aceștia și care s-a ciocnit violent cu o mașina de mare tonaj a ajuns o gramada de fiare. Cele trei victime…

- Formatia CSU Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in semifinalele competitiei. Pentru dinamovisti a fost primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnica. Golul a fost marcat de Bancu, in minutul 56. 1-0:…

- Prezent la FIS Children Trophy din Poiana Brasov, competitie internationala de schi alpin dedicata juniorilor din 10 tari, Mihai Covaliu (40 de ani), presedintele COSR, a vorbit despre viitorul acestui sport, despre Jocurile Olimpice de iarna care s-au incheiat recent si despre demisia Laurei Badea…

- Profesori de la Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie au primit Marele trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii, care a primit și alte trei medalii de aur acordate de juriul international al Salonului ...

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- Intre personalitatile urbei noastre care s au implicat in devenirea sa, ne oprim asupra lui Ioan Berberianu. S a nascut la Craiova, la 1 mai 1859. Parintii sai, Ion Berberianu si Elena Berberianu nascuta Roth , au murit timpuriu, iar acesta a fost crescut de unchiul sau, la Turnu Severin. Urmeaza "Colegiul…

- Cercetarea universitara craioveana (Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie) a primit Marele Trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii si 3 medalii de aur acordate de juriul international al Salonului International de inventii IPITEX ...

- Farmacie cu tradiție in Craiova, Cynara aniverseaza in aceasta luna 25 de ani de la infiintare. Este un sfert de secol de cand Cynara este un aliat de nadejde al tuturor celor care ii trec pragul, sunt 25 de ani ...

- Petre Apostol Maine, la PyeongChang, sunt programate primele doua manșe din concursul feminin de bob, din cadrul Jocurilor Olimpice organizate in Coreea de Sud. La aceasta proba, delegația Romaniei va fi reprezentata de catre Maria Constantin și Andreea Grecu, sportive formate la Clubul Sportiv Orașenesc…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, va propune Comitetului Executiv al COSR, la intoarcerea in tara, premierea sportivei Raluca Stramaturaru pentru locul 7 ocupat in proba individuala de sanie la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang.

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru, care a reusit cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, ca locul 7 ocupat la sanie la Jocurile de la PyeongChang reprezinta incununarea muncii sale de pana acum. ''A fost supergreu, ma bucur…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a organizat, la Gangneung, oras care gazduieste intrecerile desfasurate pe gheata, Gala Romaniei la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, in cadrul careia a marcat Centenarul Marii Uniri de la 1918, informeaza site-ul COSR. La eveniment au luat parte presedintele COSR,…

- Handbalul romanesc isi alege peste doua zile noua conducere pentru urmatorii 4 ani. Subiectul este destul de fierbinte, iar ca in orice campanie electorala starneste si multe contradictii. Una din problemele ridicate inaintea Adunarii Generale de Alegeri de la Rin Grand Hotel este posibilitatea…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, vineri, ca toata lumea din delegatia Romaniei isi doreste sa participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, programata de la ora 13,00 (ora Romaniei), in ciuda frigului care se…

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, programate in perioada 9-25 februarie, a fost prezentata oficial de COSR in cadrul unei ceremonii care a avut loc, ieri, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani. Presedintele…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, ca are sperante in privinta sanselor sportivilor din Romania la JO de la PyeongChang, subliniind ca la astfel de competitii se pot intampla minuni si participantii se autodepasesc. "Este foarte important…

- Federatia va fi condusa de Marius Florea, actual secretar general. Pe 29 martie anul trecut, in urma votului secret, din partea reprezentantilor tuturor cluburilor de scrima din Romania, Laura Badea a castigat alegerile cu 32 de voturi, in timp ce Marius Florea a strans doar 18 voturi. Postul…

- Jocurile Olimpice de Iarna se desfașoara in perioada 9 februarie - 25 februarie, la Pyeongchang, Coreea de Sud, lotul Romaniei fiind format din 28 de sportivi. Competiția va fi transmisa pe programele TVR și pe Eurosport. Astazi, intr-un eveniment susținut la Izvorani, Mihai Covaliu, președintele Comitetului…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), le-a introdus in echipa olimpica a Romaniei pentru Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018, pe Maria Constantin si Andreea Grecu, conform propunerii Federatiei Romane de Bob si Sanie (FRBS). Cele doua vor reprezenta Romania la JO in proba feminina…

- Marius Dunca, fostul ministru al Tineretului si Sportului, a declarat, ieri, ca are incredere ca succesoarea sa, Ioana Bran, va continua proiectele incepute de el. „Am incredere ca domnisoara Ioana Bran, noul ministru al Tineretului si Sportului, va continua proiectele incepute si va avea un mandat…

- Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 7-25 februarie, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie, cu…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, dupa finala de la Australian Open pierduta de Simona Halep, ca jucatoarea romana de tenis este o "sportiva fabuloasa" si i-a transmis sa tina capul sus pentru ca este alaturi de ea. "Capul…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a anuntat, vineri, ca lotul pentru PyeongChang nu mai este format din 25 de sportivi, ci din 26, Maria Marinela Mazilu si Alexandra Ianculescu fiind incluse pe lista, iar schiorul Ioan Valeriu Achiriloaie iesind de pe lista, dupa finalizarea procesului de…

- Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, in perioada 7-25 februarie 2018, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie a.c., cu incepere…

- Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani…

- Florin Gorunescu, fostul prodecan al Facutaltii de Farmacie din Craiova, a fost arestat pe data de 1 iunie 2012 pentru luare de mita in forma continuata. Profesorul a fost denuntat la Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj de o studenta.

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, marți, sa-l condamne la un an de inchisoare cu suspendare pe prof. univ. dr. Florin Gorunescu din cadrul Facultatii de Farmacie din Craiova, acuzat ca a primit mita de la zeci de studenți ...

- Maria Madalina Lapadatescu este absolventa a Colegiului Național „Spiru Haret” din Targu Jiu și a studiat la Craiova balneo – fiziokinetoterapie și recuperare medicala din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie. Frumoasa bruneta are 25 de ani și este o adevarata apariție dorita…

- Florin Spulber, antrenorul despre care GSP.ro a relatat astazi ca l-a desfigurat pe Iulian Pitea, cel mai bun saritor roman, a oferit o prima reacție in care a negat ca l-ar fi maltrat pe tanarul saritor cu schiurile. "Nu vreau sa spun prea multe. Voi da explicații la Federația Romana de Schi Biatlon,…