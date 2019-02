Cosmin Vladimirescu, Mastercard Romania: La Bank of the Year premiem nu doar bancile care inoveaza, dar si cele care isi asuma rolul de a creste incluziunea financiara

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi din care sa reiasa ca, in octombrie 2008, bancile s-au inteles intre ele pentru a creste nivelul indicelui ROBOR, a declarat, marti, presedintele Consiliului...

- Compania de tehnologie Mastercard a anuntat, luni, lansarea unei campanii prin care vrea sa schimbe comportamentul romanilor de a-si plati cash intretinerea. Astfel, compania anunta lansarea initiativei „Blocul fara cash – Vreau sa platesc si intretinerea cu cardul!”, menita sa schimbe comportamentul…

- Compania anunta lansarea initiativei „Blocul fara cash – Vreau sa platesc si intretinerea cu cardul!”, menita sa schimbe comportamentul romanilor de a plati intretinerea in numerar. Pentru a facilita si securiza procesul de plata, Mastercard arata cum sistemele de plata, cu carduri Mastercard…

- Ministerul Agriculturii a infiintat in luna ianuarie Casa Romana de Comert Agroalimentar Unirea, prin care isi propune sa creasca consumul de produse fabricate in Romania si sa creeze o retea nationala de magazine care sa concureze cu hipermarketurile si supermarketurile straine pe o piata estimata…

- Contextul lansarii emisiunilor de titluri de stat este special. In luna ianuarie a acestui an, Ministerul Finanțelor a avut șapte emisiuni de titluri de stat pentru bancile locale și niciuna nu a fost subscrisa integral. La ultima incercare, din 28 ianuarie, bancile nu au cumparat niciun leu din imprumutul…

- Romanii care spera ca taxa pe lacomie va determina, intr-adevar, o scadere a nivelului ROBOR - asa cum a promis Cabinetul Dancila - au toate motivele sa fie dezamagiti. Cauza: indiferent cu ce biruri le-ar impovara statul, bancile nu stabilesc si nici nu controleaza nivelul ROBOR. In consecinta, nu…

- Euro creste la 4,68 lei la cursul BNR si atinge cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,6822 lei/euro. Saptamana trecuta, leul a avut trei sedinte consecutive in care a inregistrat cele mai slabe cotatii din istorie in fata monedei europene. Euro a inceput sa creasca dupa Craciun. Pe…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a atacat dur bancile, acuzandu-le ca fac profit de pe urma statului fara sa-și asume niciun risc„Nu fac operațiuni de intermediere bancara cu toate ca exista o evidența care arata ca profiturile bancilor din Romania sunt mult mai mari decat…