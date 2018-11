Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, sambata noapte, in Targu Mures, scrie stirileprotv.ro. Un tanar de 21 de ani a plonjat cu masina in canalul raului Mures si a avut nevoie de interventia pompierilor pentru a iesi. In autoturism se aflau si doua fete care au reusit sa se salveze. Citeste si Accident grav in Calarasi.…

- Radu Lungu, un tanar de 26 de ani din localitatea Calugareni, județul Vaslui și-a baut crunt tatal, pentru ca batranul venise beat acasa. L-a calcat chiar și pe cap, iar victima a ajuns in coma la spital. Vecinii, care au auzit tipetele barbatului agresat, au chemat Poliția, apoi a ajuns și Ambulanța,…

- Un tanar de 28 de ani care locuia in Italia a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce a fost lovit de o mașina. Baiatul era pe bicicleta in momentul cand s-a produs accidentul, imediat fiind transportat la spital, insa dupa doua zile de agonie, a murit la spital. Romanul mergea cu bicicleta pe […]…

- Un tanar de 19 ani din Braila și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard. Adolescentul se afla singur in mașina. Razvan pleca dintr-un club din județul Buzau. Adolescentul conducea o mașina Dacia Logan, iar la un moment dat a pierdut controlul, a parasit partea carosabila și a intrat…

- Un barbat din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, a murit in conditii suspecte dupa ce a venit acasa beat, a mancat ciorba de afumatura si apoi a adormit. Totul s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute, atunci cand barbatul a venit acasa dupa ce ar fi baut alaturi de mai multi vecini. Soția i-a…

- Un barbat a cazut cu masina in raul Dambovita, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a pierdut controlul volanului si a rupt gardul de protectie, pe podul de la Timpuri Noi, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 01.05, cand un barbat de 29 de ani care circula cu…

- Un accident tragic a avut loc, duminica, in localitatea Borod din Bihor. Accidentul a fost provocat de un șofer de TIR care a intrat pe contrasens. Un tanar de 24 de ani a murit pe loc, masina pe care o conducea fiind facuta praf de TIR. Impactul s-a produs dupa ce șoferul autocamionului, in incercarea…

- Unul dintre cei 34 de morți in urma tragediei din Genova este romanul Marian Roșca, in varsta de 34 de ani. Barbatul era nascut in localitatea gorjeana Curișoara. Marian Roșca avea 36 de ani și era din localitatea gorjeana Curișoara. Potrivit Impactingorj.ro, barbatul lucra in Franța și era plecat…